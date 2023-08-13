Министр внутренних дел Грузии прибыл в Шови

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Шови. Он осмотрел эпицентр бедствия с борта вертолета, ознакомился с поисково-спасательными работами на разных локациях и побывал в штабе полиции, сообщает SOVA.

Гомелаури не смог быть на месте трагедии в первые дни, поскольку, как было заявлено, он отсутствовал по причине «состояния здоровья близкого человека».

Оползень в Шови сошел 3 августа. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 24 человек. По имеющейся на данный момент официальной информации, ведутся поиски 9 пропавших.

По заявлению начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили, уже проверено 60% земельной массы в эпицентре стихийного бедствия. В беседе с журналистами он отметил, что число жертв не изменилось – погибли 24 человека, ищут – 9 и еще обнаружено 4 фрагмента тел.

«Также хочу сообщить, что на 18 локациях, это 54-километровый участок в руслах реки, то есть на территории, прилегающей к аэропорту Амбролаури, проводятся специальные точечные проверки. Статистика погибших не изменилась – на сегодняшний день погибших – 24, поиски 9 человек продолжаются. Также были обнаружены 4 фрагмента тел, это части конечностей, - цитирует Мгебришвили «ИнтерпрессНьюс».

Кроме того, он поблагодарил Общество Красного Креста Грузии за проделанную работу.

«Часть граждан пыталась самовольно перемещаться. Этот вопрос был урегулирован с помощью Красного Креста, и в основном эти люди, волонтеры, помогают нам с логистической точки зрения, как нам, так и Минобороны, находящимся на месте операторам тяжелой техники», - заявил Мгебришвили.

По заявлению представителя Национального агентства продовольствия Грузии Габриэла Чикваидзе, никакой опасности в связи с какими-либо инфекционными заболеваниями нет, трупы павших животных подвергаются дезинфекции.

«Река и речная долина обследуются каждый день. Как только мы заметили тушу павшего животного, местное самоуправление тут же выделило соответствующую технику и мы начали вывозить трупы найденных животных из долины. Их немного, найдено всего два. Трупы подвергаются дезинфекции, никакой опасности в связи с какими-либо инфекционными заболеваниями нет», - заявил Чикваидзе.