Глава МВД Грузии: Хочу выразить глубокую скорбь семьям погибших

«Хочу выразить глубокую скорбь семьям погибших. Действительно случилась очень большая трагедия. Что можно было сделать в кратчайшие сроки, они максимально делают», – заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в беседе с журналистами в Шови.

По его словам, все службы были задействованы в первые же часы после стихийного бедствия.

«То, что можно было сделать в кратчайшие сроки, они максимально делают. Авиация также была задействована в первые же дни. Почти 60% обрушившейся массы уже проверено, дошли до первого уровня. Вероятно, потребуется еще несколько дней, чтобы вся масса была переработана. Наверное, затем переключатся на локальные работы. Также обрабатывается, контролируется 50 км реки. Потом мы должны проследовать по Риони, может, кого-то унесло и ниже Амбролаури», - отметил министр.

Оползень в Шови сошел 3 августа. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 24 человек. По имеющейся на данный момент официальной информации, ведутся поиски 9 пропавших.

По заявлению начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили, уже проверено 60% земельной массы в эпицентре стихийного бедствия. В беседе с журналистами он отметил, что число жертв не изменилось – погибли 24 человека, ищут – 9 и еще обнаружено 4 фрагмента тел.