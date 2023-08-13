Гомелаури: Если жизни человека ничего не угрожает, пилот не должен рисковать

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что 3 августа, в день стихийного бедствия в Шови, не было необходимости, чтобы пилот рисковал своей жизнью в ночное время, поскольку люди оставались в безопасности и их жизни ничего не угрожало. Так министр, посетивший эпицентр трагедии 13 августа, ответил на вопрос о том, почему не было принято решение о продолжении спасательной операции в Шови в ночь с 3 на 4 августа, пишет SOVA.

«Не было необходимости рисковать <ночью>, поскольку пилот на вертолете тоже мог упасть. Ночью рискованно. Это ведь ущелье, горы, деревья. Возможно все, ведь ночью нет такого видения, <как днем>. Вертолет может за что-то зацепиться, как это случилось… и до сих пор ведется расследования трагедии в горах Казбеги, в Гудаури. И там пилоты рискнули потому, что человек был жив и боролся со смертью, но случилась трагедия. То же самое может повториться. А когда <люди> находятся на горе в безопасности, где не случится оползень или река не поднимется, то почему <пилот> должен рискнуть, да ведь?» - ответил Вахтанг Гомелаури.

Глава ведомства подчеркнул, что на место трагедии вертолеты прибыли через три часа, поскольку «мигом выехать, как на машине», на вертолете невозможно.

«Вертолет - это не велосипед и не машина, чтобы сесть в него и мигом выехать, его надо подготовить. К тому же погодные условия были очень плохими: почти два часа они облетали облака, чтобы попасть в зону бедствия. Однако все равно поработали, усадив на борт до 70 человек», - заявил министр.

Гомелаури сообщил, что в распоряжении МВД есть средства ночного видения, но когда жизни тех, кого надо спасать, ничего в конкретный момент не угрожает, приходится делать выбор, чтобы не рисковать жизнями пилотов.

«Стемнело. И исходя из того, что была опасность, мы не стали рисковать. На второй день мы вывели остальной персонал. Что касается того, почему они не летали ночью, отвечу: я сто раз объяснял, что - кто разбирается в авиации, все понимают: у нас есть средства ночного полета, мы приобрели их, но есть очень большой риск. И если в тот момент жизни человека ничего не угрожает, чтобы и пилоту нужно было рискнуть своей жизнью, то <вылет в подобной ситуации> является нецелесообразным и недопустимым. Неужели нельзя уже утром вывести людей за три часа <или стоит> рискнуть и погубить вертолет и пилота?!» - заявил министр внутренних дел Грузии.