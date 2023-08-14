На Рикоти обнаружен оползневой очаг. Часть дороги перекрыта

Часть дороги на Рикоти временно закрыта из-за обнаружения потенциального оползневого очага, сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, по завершении заседания правительства:

«В Рикоти сейчас действует особый режим, основанием для его введения стала потенциальная опасность схода оползня на 149-м километре, в 200 метрах от дороги. На основании оценки указанной ситуации специалисты заявили о повышенной опасности, в связи с чем было принято решение о временном закрытии дороги с целью её расширения, увеличения в три раза коллектора и возведения стены, обеспечить всеми условиями, для того, чтобы этот участок был бы безопасным».

Мониторинг на месте ведется в круглосуточном режиме, Рикоти в безопасности сообщил Министр.