На Рикоти обнаружен оползневой очаг. Часть дороги перекрыта

Часть дороги на Рикоти временно закрыта из-за обнаружения потенциального оползневого очага, сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, по завершении заседания правительства:
«В Рикоти сейчас действует особый режим, основанием для его введения стала потенциальная опасность схода оползня на 149-м километре, в 200 метрах от дороги. На основании оценки указанной ситуации специалисты заявили о повышенной опасности, в связи с чем было принято решение о временном закрытии дороги с целью её расширения, увеличения в три раза коллектора и возведения стены, обеспечить всеми условиями, для того, чтобы этот участок был бы безопасным».
Мониторинг на месте ведется в круглосуточном режиме, Рикоти в безопасности сообщил Министр.
- После трагедии в Шови в грузинском обществе озаботились проблемами строительства в потенциально опасных районах. Наибольшие опасения у специалистов вызывает качество работ на Рикотском перевале, связывающем Восточную и Западную Грузию. Критики власти уверяют: строительство скоростной автомагистрали ведется с серьезным нарушением норм.
- 3 августа в селе Шови, в Раче, произошел сход оползня. На данный момент обнаружены тела 24 погибших, 22 человека идентифицированы. В зоне стихийного бедствия в Шови ведется поиск 9 пропавших человек.
Форум