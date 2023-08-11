После трагедии в Шови в грузинском обществе озаботились проблемами строительства в потенциально опасных районах. Наибольшие опасения у специалистов вызывает качество работ на Рикотском перевале, связывающем Восточную и Западную Грузию. Критики власти уверяют: строительство скоростной автомагистрали ведется с серьезным нарушением норм, а сами подрядчики имеют крайне спорную репутацию во многих странах мира, где ранее осуществляли схожие проекты.

Коррупция, взяточничество, множественное нарушение регуляций – грузинская оппозиция уверяет, что строительные компании, осуществляющие инфраструктурные проекты на Рикотском перевале, замешаны в международных скандалах, связанных с нарушением строительных норм, в том числе приведших к гибели людей. Обвинения частично подтверждаются данными из открытых источников. А независимые специалисты утверждают, что даже поверхностное изучение позволяет усомниться в качестве проводимых работ.

«Начали работы по строительству проезжей части и забыли про укрепительные работы. Думали, что не будет дождей. А они пошли. И пошла сель. Там должна была быть установлено хорошая дренажная система. В этом проблема», – говорит председатель «Зеленого движения Грузии» Нино Чхобадзе.

Геолог Лаша Сухишвили, со своей стороны, отмечает, что риски можно было минимизировать, если бы правительство до начала работ озаботилось независимой экспертизой:

«Движение на Рикотском перевале сейчас гораздо опаснее, чем было до этого. Это факт. Исторически мы знаем, что это очень проблемный участок, и помним множество трагических случаев. Можно было уменьшить риски. Для этого надо было привлечь иностранных специалистов, которые бы изучили проект: насколько в нем учтены все эти опасности».

В «Грузинской мечте» все сомнения специалистов отвергают. По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, все обвинения безосновательны. Однако в чем именно он не согласен с экспертами, министр обещал поделиться позднее:

«Мы услышали абсолютно безосновательные, ничем не подкрепленные обвинения. Какие-то параллели с трагедией в Шови не только безосновательны, но и абсолютно неприемлемы».

Тем не менее безосновательность скептицизма, на которой настаивает министр, не подтверждается историей всех трех китайских подрядчиков. Эти компании как у себя на родине, так и в других странах имеют довольно неоднозначную репутацию. Согласно открытым данным, еще в 2009 году Всемирный банк внес одну из них – China State Construction Engineering Corporation Limited – в черный список, запретив участвовать в проектах, финансируемых Всемирным банком, на шесть лет. Дело касалось Филиппинской национальной программы модернизации и управления дорогами, в рамках которой компания оказалась замешанной в коррупционном скандале. При этом пятью годами ранее деятельность этой же компании уже блокировалась на один год правительством Филиппин за нарушение регуляций.

Более того, в 2020 году Америка обвинила China State Construction Engineering Corporation в кибершпионаже и запретила зарегистрированным в США организациям становиться ее акционерами. Негативный опыт компания имеет также в Пакистане и Венгрии.

Еще один китайский подрядчик, работающий над осуществлением проекта в Грузии, также попал под санкции Всемирного банка. Как и вышеназванная компания, China Road and Bridge Corporation оказалась замешана в мошеннических схемах, связанных с инфраструктурными проектами на Филиппинах. Недовольство качеством произведенных работ за последние годы выражали заказчики в Кении, Уганде, Хорватии и Кыргызстане.

За другой участок строительства новой магистрали, которая должна связать Восточную и Западную Грузию, отвечает Hunan Road and Bridge Construction Group. У этой компании также были проблемы в прошлом. В частности, из-за некачественного строительства в Китае рухнул мост Тунцзян, в результате чего погибли 64 человека. По данному факту китайские власти арестовали сотрудников компании за взяточничество и халатность. Проблемы с качеством работы данного подрядчика были и в Уганде.

Однако в правительстве Грузии не видят в этом никакой проблемы. Председатель департамента автомобильных дорог Георгий Церетели считает, что опасения, высказываемые не только политиками, но и профильными специалистами, не более чем попытка дискредитации проекта, который должен вывести страну на новый уровень в плане транзита.

По словам Церетели, заявления независимых геологов нерелевантны, так как их подход к вопросу не является комплексным. Как отмечает глава департамента автомобильных дорог, всего на участке Рикоти 77 склонов, на которых в соответствии с проектом проводятся укрепительные работы. С начала проекта проведен ряд геотехнических, геофизических и сейсмических исследований, и на основании этих исследований было принято проектное решение по перевалу Рикоти:

«Хочу откликнуться на тему Рикоти. Не думал, что придется делать это заявление из зоны стихии, но, к сожалению, приходится. В последние дни очень активизировались негативные заявления со стороны различных политических групп и людей. Хочу сказать, что этими заявлениями они вновь пытаются дискредитировать проект, породить страх в населении, будто на перевале Рикоти происходит что-то нехорошее. Что касается склонов, то это рабочий процесс, и те явления, которые имели место, были частью рабочего процесса. К сожалению, все кадры, которые распространяются по тому или иному телеканалу, старые, снятые месяцы назад, и если вы сегодня отправитесь на перевал Рикоти, то увидите совсем другую картину и другую ситуацию. Все склоны, которые были на Рикоти, будут обработаны в соответствии с проектом и будут безопасными. Передвижение по этим участкам будет безопасным».

При этом в неправительственном секторе обращают внимание на еще один аспект ситуации. Так, бывший министр обороны Грузии, а ныне председатель НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели отмечает, что власти страны при выборе подрядчиков проигнорировали обязательные процедуры:

«Власти обязаны были изучить историю компании, предыдущие проекты, которые осуществляла эта компания, результаты ее деятельности. Также должны были быть изучены все финансовые вопросы, связанные с компанией. Связаться с теми, кто финансировал проекты, – Всемирным банком, Банком развития Азии, Банком развития Африки. Получается, что весь тот список негативных компонентов, которые, по идее, не должны были позволить этим компаниям ни в коем случае выиграть тендер, никак не повлиял на решение правительства. Если, несмотря на все это, для «Грузинской мечты» будет важнее в преддверии выборов 2024 года открыть эту дорогу, тогда мы окажемся в очень тяжелой ситуации, так как опыт других стран, сотрудничавших с этими компаниями, крайне негативный».

Критики власти считают, что необходим срочный аудит проходящих работ. Причем этим должны заняться международные специалисты по требованию доноров, осуществляющих финансирование проекта строительства скоростной магистрали. В противном случае, учитывая негативный опыт всех трех подрядчиков, особенно в контексте коррупционных скандалов, возникает вопрос заинтересованности правительства Грузии в участии именно этих компаний в ущерб безопасности собственных граждан.

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