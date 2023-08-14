Число погибших в Шови, во время стихийного бедствия, увеличилось до 25 человек

В ходе поисковых работ в Шови обнаружено тело еще одного человека, погибшего в ходе стихийного бедствия, обрушившегося на Рачу 3 августа.

Таким образом число погибших во время схода оползня возросло до 25 человек. Кроме того, как сообщили изданию Interpressnews в Министерстве внутренних дел, был обнаружен 1 фрагмент тела.

На данный момент в зоне бедствия в Шови разыскиваются 8 человек.