Число погибших в Шови, во время стихийного бедствия, увеличилось до 25 человек

В ходе поисковых работ в Шови обнаружено тело еще одного человека, погибшего в ходе стихийного бедствия, обрушившегося на Рачу 3 августа.
Таким образом число погибших во время схода оползня возросло до 25 человек. Кроме того, как сообщили изданию Interpressnews в Министерстве внутренних дел, был обнаружен 1 фрагмент тела.
На данный момент в зоне бедствия в Шови разыскиваются 8 человек.
- Сход оползня в селе Шови произошел 3 августа. В первый же день были эвакуированы более 200 человек сообщают власти Грузии.
- В ночь на 4 августа в поисковых работах не участвовали вертолеты, из-за чего часть оппозиции раскритиковала ответственные органы. Оппоненты властей считают, что в эту ночь спасатели могли спасти больше людей, если бы в поисково-спасательные мероприятия велись с использованием вертолетов.
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