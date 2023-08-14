Спасти больше людей в ночь после бедствия в Шови было невозможно, утверждают власти Грузии

В ответ на критику оппонентов министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вновь заявил, что необходимости задействовать вертолеты в спасательной операции в Шови в ночь на 4 августа не было.

Вчера, 13 августа, комментируя действия властей по спасению людей после оползня в Шови 3 августа, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что «необходимости в том, чтобы пилот рисковал своей жизнью в ночное время не было».

«Был еще день, когда два вертолета приступили к спасательной операции. То есть мониторинг был проведен в дневные часы. Спасшиеся люди находились посередине — на островке. Если бы там кто-нибудь был ранен, то вертолет не смог рискнуть и подступиться — давайте, уже прекратим эту тему. Осмотр территории с вертолета проводился днем… В этом суть моего вчерашнего заявления. Но еще раз заявляю: это был день. Вертолеты облетали территорию в течение двух часов. И дроны летали. Где же был тот человек, которого якобы «не спасли»?!» - заявил Вахтанг Гомелаури.

При этом глава ведомства заявил, что беспилотники в зоне бедствия в Шови работали всю ночь.

Своему однопартийцу вторит лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Напомню вам, что были дроны, которые обладают способностью идентификации — и людей в определенных местах, и тел, что и было использовано с самого начала и даны разъяснения по этому поводу министром внутренних дел… Существует множество спекуляций насчет того, что, если бы были использованы дополнительные ресурсы, можно было бы спасти больше людей, но это всего лишь очень серьезные спекуляции. Те, кто видел эту локацию на месте стихии, и те, кто ознакомился с ситуацией на месте, согласятся со мной в том, что спасти больше людей в случае использования там дополнительных ресурсов было просто невозможно — по одной простой причине: масса селевого потока сошла мгновенно, на очень высокой скорости, поэтому у тех, кто, к сожалению, попал в оползень, не было шансов выжить», — сказал Кобахидзе.