31 год с начала вооруженного конфликта в Абхазии. Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа» своими воспоминаниями о событиях тех лет.

– Что вы помните о тех событиях?

Малхаз: Мне тогда было 12 лет, но все равно сохранились фрагментарные воспоминания, например, передвижение по Тбилиси тяжелой техники, которая, скорее всего, направлялась на линию фронта. Воспоминаний с первых дней начала войны очень мало, больше всего информации тогда получали из сюжетов, выходивших по телевидению. Особое напряжение в стране чувствовалось уже после падения Сухуми. Конечно, каждый день до завершения конфликта был трагедией, последствия которой мы до сих пор наблюдаем в нашем государстве, тысячи семей остались без домов и стали беженцами.

Кетеван: Эта война не принесла никому ничего – это был настоящий ужас. Тогда только об этом и говорили по новостям, все вокруг обсуждали происходящее, и сложно было представить, что это происходило с нашими людьми. Столько парней – военных погибло тогда, мирное население, практически в каждой семье есть родственники или близкие, друзья, которые погибли во время этого конфликта или их как-то затронула эта война. Особенно неприятно, что спустя столько времени Путин заявляет, что мы – братья. Сложно поверить в это, учитывая то, как Россия тогда поддерживала эту войну, а затем и оккупировала Абхазию. Конечно, те события вспоминать без боли невозможно.

Георгий: Мы знали, что там (в Абхазии) напряженная ситуация была, но никто тогда не думал, что начнется война. Были репортажи с места событий, и все видели те кадры, как сбили гражданский самолет и т.д., творилось что-то очень страшное. Сейчас прошел 31 год, и всем уже понятно, что за той войной тоже стояла Россия, манипулировала людьми. Сегодня итог той войны прекрасно виден и понятен – тысячи убитых и беженцев. Но я все еще верю в то, что мы можем с миром прийти к тому, что грузины и абхазы, как и прежде, будут вместе, для этого мы все должны осознать, кто наш главный враг – Россия.

Мари: Я была еще маленькая, когда в Абхазии началась война, поэтому о тех событиях я знаю из рассказов. Сейчас много фотографий распространено, конечно, когда рассматриваю их, сердце разрывается, на этих снимках запечатлено то, что там тогда происходило.

Бачо: Война в Абхазии – это одна из величайших трагедий в новейшей истории Грузии. Тогда я находился в Тбилиси, и, конечно, о том, что происходило в районе боевых действий, я узнавал от знакомых и близких. До сих пор знакомые, участвовавшие в этой войне, рассказывают об ужасах, которые там повидали, и я не хочу все это повторять. Зато я прекрасно помню, какая ситуация была в Тбилиси, когда сюда устремились беженцы. Я очень надеюсь, что никогда больше не повторится ничего подобного.

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