Сегодня в Грузии день национального траура. 29 лет назад грузинские власти потеряли контроль над столицей Абхазии – Сухуми. В этом году День падения Сухуми в Грузии проходит на фоне российской интервенции в Украину, с неизбежными сравнениями и комментариями на эту тему.

Из всего правительства только госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Тея Ахвледиани провела параллели между Днем падения Сухуми и российской интервенцией в Украине. Выразив соболезнования семьям погибших и почти тремстам тысячам беженцев, вынужденных 29 лет назад покинуть собственные дома, она заявила:

«Сегодня, когда мир с особой ясностью, на фоне продолжающейся оккупации на неразделимых с Грузией территориях, еще раз увидел российскую полномасштабную агрессию против суверенного государства, мы должны все вместе, вместе с абхазами встать за укрепление, построение мира. Чтобы сегодняшняя трагическая дата превратилась в символ укрепления мира и мирного совместного проживания в объединенной Грузии путем примирения, заботы и взаимоподдержки», – призвала госминистр Ахвледиани у мемориала погибшим в боях за территориальную целостность Грузии.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили возложил цветы к мемориалу без комментариев для СМИ. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, отметив, что в этот день вспоминают всех героев, погибших за родину, напомнил:

«Сегодня мы вспоминаем и еще раз анализируем то конкретное событие, которое произошло 29 лет назад – падение Сухуми. 13 месяцев и 13 дней, соблюдая принцип гражданской обороны, наши ребята, вся Грузия боролись и оказали невероятное противостояние врагу – это было единство Грузии».

Утверждение министра обороны Бурчуладзе о единстве в тогдашней Грузии оспаривают критики и историки. Они напоминают, что в начале 90-х годов страна уже погрязла в гражданской войне, а потом и этнических конфликтах в двух регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии, в результате разобщенности в обществе и преследования личных интересов политической элитой.

Не сосредотачиваться на прошлом, а сконцентрироваться на будущем пожелала абхазам и грузинам президент Саломе Зурабишвили, обратив внимание на то, что с тех событий прошло почти 30 лет и выросло целое поколение:

«И это поколение показало нам всем, думаю, и населению Абхазии, что эти почти 30 лет ничего нам не принесли, ни для абхазской культуры, ни для абхазского языка… нельзя жить в трауре, нужно жить будущим. Я уверена, что это будущее скоро принесет нам многое. Мы видим это в том, как там наше население выступает по поводу Пицунды, это видно по реакциям на объявление (Россией) мобилизации. Все это – те признаки, которые мы должны хорошо распознать. Хочу воспользоваться сегодняшним днем и сказать: мы категорически должны осудить те референдумы, которые сегодня проводятся в Восточной Украине. Потому что мы знаем, что означают эти референдумы, проведенные на оккупированных территориях, не говоря о том, что это происходит в условиях войны. Это крайне циничное действие России, которое для нас, для мира и цивилизованных людей полностью неприемлемо».

Между тем МИД Грузии и другие представители правительства и «Грузинской мечты» сегодня тему так называемых референдумов в Украине не затрагивали. Осудить их еще несколько дней назад призвали грузинскую власть в оппозиции. Там недовольны сдержанной позицией, которую проявляет «Грузинская мечта» с начала российского вторжения в Украину. Такую политику считает пагубной лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Сегодня у мемориала на площади Героев в Тбилиси он заявил:

«Если мы опять допустим ошибку, мы, как государство, подвергнем опасности еще многие будущие поколения. Поэтому позорно и вредно, пугая войной, вводить в заблуждение людей, что, угождая России, мы избежим жертв».

Партия Гиги Бокерия и еще несколько общественных движений и НПО в эти дни проводят кампанию под называнием «До Бучи была Абхазия», обращая внимание на то, что до зверских убийств мирных граждан в украинской Буче еще 30 лет тому назад этническая чистка грузин при содействии российских военных происходила в Абхазии.

В день падения Сухуми гражданские активисты провели перед зданием парламента шествие в знак поддержки территориальной целостности Грузии и Украины.

Грузинские власти потеряли контроль над всей Абхазией 30 сентября 1993 года. В ходе вооруженного конфликта с обеих сторон погибло 30 тысяч человек, около 300 тысяч человек стали беженцами. Более двух тысяч человек считаются без вести пропавшими. В рамках программы, продолжающейся с 2010 года при содействии Международного комитета Красного Креста, абхазской и грузинской сторонами были идентифицированы и переданы семьям останки 204 человек, погибших в Абхазии в 1992-93 гг.

Сегодня многие правозащитники обращали внимание на то, что грузинские власти не ведут должную политику как по отношению к населению Абхазии, так и к беженцам из Абхазии. За почти три десятка лет жильем обеспечены 130 187 человек, 174 058 ждут своей очереди. По прогнозам специалистов, такими темпами для расселения беженцев понадобится еще полвека. Нет поводов для оптимизма и по поводу их достойного возвращения в родные дома в Абхазии.

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