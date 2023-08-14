«Нацдвижение» вызывает в парламент в порядке интерпелляции Вахтанга Гомелаури

«Единое национальное движение» в связи с трагедией в Шови вызывает министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в парламент в порядке интерпелляции. Об этом говорится в информации, распространенной партией «Национальное движение».

Как отмечается в информации, председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава уже зарегистрировала письмо в законодательном органе. По их же информации, у «Единого национального движения» к министру внутренних дел есть вопросы, связанные с трагедией, случившейся в Шови, передает «ИнтерпрессНьюс».

У оппозиционеров пять вопросов:

почему не внедрили систему SMS-оповещения для абонентов, которые находятся на опасной территории?

какова причина запоздалого начала поисково-спасательной операции в Шови?

почему не обратились за помощью к соседним странам?

каково оснащение спасательной службы и какие виды спасательно-поисковых вертолетов есть у государства?

на основании чего государство отказалось от закупки вертолетов HUEY II с помощью гранта от США? Принимало ли МВД в процессе принятия этого решения?

Напомним, оползень в Шови сошел 3 августа. Уже найдены тела 25 погибших. На данный момент в зоне стихии ищут 8 человек. Поисковые работы продолжаются.