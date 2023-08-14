В зоне стихийного бедствия в Шови найдено тело еще одного погибшего, уже 25-го. Продолжаются поиски еще девятерых, идентифицированы тела 22-х погибших. Отвечая на вопросы о трагедии, лидеры «Грузинской мечты» настаивают: предпринятые властью шаги были верными, попытки оппозиции политизировать трагедию безнравственны. При этом лидер правящей партии поставил под сомнение историю спасения семьи Берианидзе, попавшей в эпицентр наводнения.

Председатель партии Ираклий Кобахидзе усомнился в правдивости рассказа членов семьи Берианидзе, которые несколько часов пытались выбраться из грязевого потока. По словам Кобахидзе, бедствие было настолько мгновенным, что у людей, которые оказались на пути наводнения, просто не было шансов выжить:

«Произошла мгновенная катастрофа, сель нахлынул вмиг, с огромной скоростью, поэтому у тех, кто, к сожалению, попал в эту грязевую массу, шансов выжить практически не было, это просто невозможно. Также распространялись спекуляции, дезинформация о том, что один из детей боролся с селем в течение трех часов, что является невероятной ложью. Повторюсь еще раз: у тех людей, которых настигло наводнение, просто не было шансов выжить. Рассказывать о том, что кто-то три часа боролся со стихией, – пустая ложь».

Возмущению Мариам Берианидзе, едва выжившей в Шови, не было предела. Ее семья – одна из выживших в эпицентре стихийного бедствия. Напомним, 3 августа она вместе с мужем и четырехлетним сыном попала под волну. Как сообщила она Радио Свобода, борьба со стихией продолжалась почти три часа. Сегодня в соцсетях она ответила лидеру «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе.

«Позор вашему равнодушию, позор этой стране», – написала она.

«Когда ты думаешь, что дно пробито, каждый раз ошибаешься. Они обвинили нас в том, что мы выжили, они назвали нас лжецами, и что будет дальше? Господин Ираклий, если бы вы поинтересовались состоянием выживших и тем, что произошло, хотя бы один раз за 11 дней, возможно, вы бы узнали, что волна, которая на нас обрушилась, была высотой три метра, эта волна протащила нас еще несколько метров, мы были не у края, а в середине оползня. И, да, три часа! Мы просили о помощи три часа, мы застряли в грязи, и мы просили о помощи, может, вам стоит хотя бы проверить записи 112, если вы нам не верите. Нас настиг оползень, и мы выжили. Из вашей речи следует, что, оказывается, можно было спастись, но не признаться в этом! Этот брифинг – полный позор!» – написала Мариам Берианидзе в Facebook, опубликовав видео, где ее муж вытаскивает ребенка на спине с середины оползня. Ранее это фото обошло весь мир.

Масла в огонь добавили откровения министра МВД, который появился в Шови впервые после трагедии только сегодня. В отличие от своих коллег, Вахтанг Гомелаури неожиданно признал, что Грузия располагает вертолетами с приборами ночного видения, однако никакой надобности в их применении 3 августа не увидел.

«У нас есть средства для ночных полетов, мы их приобрели, мы можем летать на них, но есть, так сказать, очень большой риск, и если нет угрозы жизни людей в этот момент, летчикам не рекомендуется и не разрешается летать. Это просто невозможно», – сказал Гомелаури. По словам министра, он только вчера вернулся в Грузию из Турции, куда сопровождал своего «очень тяжело» больного отца.

Далее министр утверждал, что вертолет прибыл в район бедствия вовремя. Напомним, спасатели вылетели на место через три часа, из-за чего реакция службы спасения на стихийное бедствие подверглась критике специалистов и оппозиции.

«Вертолет – это не велосипед и не автомобиль, сел и поехал, нужно его подготовить. Во-вторых, погода была очень плохая, почти два часа облетали облака. По крайней мере, вертолет прибыл, они работали. Посередине, где на острове было 70 человек, их перевели в безопасное место, с другой стороны, где на земле стояли наши полицейские, была еда, это было безопасное место, наступила ночь. Исходя из того, что опасность миновала, мы больше не рисковали, остальных людей мы вывезли на следующий день».

Оппозиционные политики заключают, что власть с первого дня катастрофы усиленно проталкивала тезис, что выжить в стихии было невозможно. Отсюда и тактика дискредитации чудом выживших людей, которые своей жизнью этот тезис опровергли.

«Очередная клеветническая пропаганда холуев «Мечты» перешла все мыслимые границы», – заявил по этому поводу лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

По его словам, мишенью правящей силы стали выжившие после стихийного бедствия и члены семей погибших. По мнению политика, необходимо немедленно расследовать трагедию в Шови.

«Эта грязная пропаганда, кормящая людей ложью только для того, чтобы удержаться на своих местах, аморальна и преступна. Необходимо провести срочное расследование трагедии в Шови и наказать всех безответственных чиновников. Правительство не должно уйти от ответственности. Хочу выразить свою поддержку всем выжившим, поблагодарить всех спасателей и волонтеров за спасение людей ценой их жизни и еще раз выразить соболезнования всем пострадавшим. Пропаганда российского типа не победит в нашей стране», – высказал убеждение Хазарадзе.

Впрочем, правящая команда не собирается поддерживать создание парламентской комиссии по этому вопросу. На сегодняшнем брифинге Ираклий Кобахидзе заявил, что следствие ведет прокуратура и все попытки оппозиции набрать политические ошибки на несчастьях людей обречены на неудачу.

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