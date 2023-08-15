В Абхазии из СИЗО сбежал заключенный отбывавший срок за убийство

В самопровозглашенной республике Абхазия проводятся розыскные мероприятия по задержанию Гургена Киракосяна, совершившего 13 августа побег из СИЗО МВД, сообщает издание «Апсныпресс».

Сбежавший из СИЗО Дранда Гурген Киракосян отбывал 15-летний срок за убийство. 6 февраля 2022 года в селе Каман Гурген Киракосян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры выстрелил из автомата Калашникова в Кецба Эдуарда Михайловича. От полученных ран Кецба скончался на месте.

Сухумский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Киракосяна Гургена Арменаковича. Он признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, пишет Информационное Агентство «Аиашара».

После совершенного преступления Киракосян скрылся в лесном массиве села Каман, где и был задержан сотрудниками ОВД Сухумского района. Киракосян вину признал.