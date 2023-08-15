Обзор грузинской прессы

«У нас у всех есть вопросы, и нам нужны ответы...» – политолог Вахтанг Дзабирадзе говорит о необходимости создания парламентской следственной комиссии по стихийному бедствию, которое обрушилось на Шови 3 августа. Подобные трагедии можно предотвратить в будущем, для этого надо проанализировать случившееся и сделать правильные выводы, считает Дзабирадзе.

Как мы можем обеспечить безопасность граждан завтра, если мы не разберемся в том, что и как произошло?

«Для подавляющего большинства населения самым важным в этой трагедии является вопрос безопасности. Это происходит не в первый раз. Мы помним сход ледника в Девдораки в 2014 году, погибли люди, как и в 2015 году во время стихийного бедствия в ущелье реки Вере. Да и всю весну мы слышим о проблемах на Рикоти… Вопрос – можно ли было избежать жертв в Шови, возник именно по причине страха в обществе. Как мы можем обеспечить безопасность граждан завтра, если мы не разберемся в том, что и как произошло? Поэтому я не понимаю, почему создание парламентской комиссии стало проблемой», – цитирует политолога информационное интернет-агентство Interpressnews.

При этом Дзабирадзе подчеркивает, что неправильно винить в произошедшем только власти, несмотря на то, что основная ответственность за случившееся лежит на правительстве:

«Даже представители предыдущего правительства не должны уйти от вопросов. Поэтому вместо того, чтобы обвинять друг друга, лучше мыслить дальше политических интересов и позаботиться о том, что нужно сделать завтра, чтобы не происходило подобных трагедий. Кто строит и ведет надзор за новыми проектами в стране со сложным рельефом? Власть и оппозиция должны понимать, что результатом работы комиссии должно стать выявление и устранение пробелов в существующей системе, будь то бреши в вертикали власти или в технических и финансовых структурах», – сказал политолог.

Что ожидает Грузию на фоне глобальных изменений климата? С таким вопросом газета «Квирис палитра» обратилась к геологу, профессору госуниверситета Ильи Лаше Сухишвили. Существуют международные и локальные исследования, в которых отображены разные сценарии изменения климата в зависимости от количества парниковых газов, выброшенных в атмосферу, говорит эксперт:

В Восточной Грузии увеличится количество засушливых дней и уменьшится число дождливых. Это приведет к дефициту воды

«По всем сценариям количество атмосферных осадков в Грузии уменьшится, но, несмотря на это, увеличится объем осадков, выпадающих в конкретные моменты. Иными словами, дожди будут идти редко, но, когда будет ливень, он будет очень интенсивным, вроде того, что прошел в ущелье Вере 13 июня (2015 года). В Восточной Грузии увеличится количество засушливых дней и уменьшится число дождливых. Это приведет к дефициту воды. В Западной Грузии сохраняется иллюзия, что в реках много воды. Эта связано с тем, что из-за повышения температуры происходит интенсивное таяние ледников, вода от которых поступает в реку. Однако ледники – не неиссякаемые ресурсы. Они быстро тают, это показал и пример Шови, и в не таком уж далеком будущем мы столкнемся с реальностью, когда в Грузии исчезнут конкретные ледники».

В общем, продолжает эксперт, климат будет становиться более жарким, ледники будут таять, а вода будет испаряться быстрее. Между тем все это может привести к оползням, высыханию почвы, растений и частым лесным пожарам.

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Бывший игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе рассказал в соцсети о новой инициативе ветеранов футбола. Спортсмен рассказывает, что раз в год планируется проводить в Грузии матчи с участием легенд мирового футбола. Принимающей командой будет сборная Грузии, в которой будут играть игроки-ветераны.

«Мы уже начали переговоры с командами и в короткие сроки сообщим вам дату проведения матча. Что важно, следующий матч будет носить идею поддержки друг друга, что, как я думаю, нам нужно в трудные времена. Я уверен, что многие люди, компании и бренды объединятся вокруг нашей идеи и цели», – цитирует Арвеладзе информационное интернет-агентство crystalsport.

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