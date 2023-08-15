Число погибших в результате стихийного бедствия в Шови выросло до 26

В зоне стихии в Шови нашли тело еще одного человека. Число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до 26. Информацию об этом «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В селе Глола состоялись похороны погибших в результате схода оползня в Шови - Софо Бакурадзе и Геннадия Султанишвили.

А в регионе Кахети - в городе Сигнаги - попрощались с братом и сестрой Георгием и Софи Каралашвили, которые также погибли при сходе селя в Шови.

Сход оползня в селе Шови произошел 3 августа. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. На данный момент там ищут еще 7 человек.