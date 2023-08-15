Продолжается поисковая операция в высокогорном поселке Шови, практически уничтоженном селевым потоком. Официально сообщается о 25 погибших, восемь не найдены до сих пор. Оппозиция требует создания следственной комиссии, однако и у нее нет единства по этому вопросу.

В селе Глола траур. Сегодня во дворе сельской школы прошла панихида по погибшим в результате стихийного бедствия Генади Султанишвили и Софо Бакурадзе. По данным МВД, поисковые работы продолжаются как в эпицентре стихии, так и в русле рек Риони и Чанчахи. На данный момент экскаваторами проверено 90% сошедшей массы в эпицентре катастрофы.

Тем временем в гражданском обществе и оппозиции продолжают ждать от власти ответов на многие вопросам. Можно ли было предупредить катастрофу, и если да, то почему это не было сделано? Почему спасательная операция началась с задержкой от трех до четырех часов, когда счет для спасения жизней шел на минуты? И что означают категоричные заявления министра МВД Вахтанг Гомелаури, который заявил журналистам, что разгул стихии не оставлял никому шансов выжить в эпицентре? В пример министр привел недавний пожар на Гавайских островах, жертвами которого стали около 100 человек.

«Как вы видите, такое высокоразвитое государство, как США, с ее мощной авиацией оказалось бессильным перед разгулом стихии», – заявил он вчера журналистам.

В ответ оппозиция предложила вызвать министра в парламент и создать специальную следственную комиссию по расследованию обстоятельств катастрофы. То, что следствие ведет ведомство Гомелаури, является конфликтом интересов, считают в оппозиции.

В связи с этим председатель фракции «Нацдвижения» Ана Цитлидзе уже зарегистрировала запрос в законодательном органе.

«Мы будем использовать все парламентские рычаги, чтобы ответить на вопрос о трагедии в Шови. Вы знаете, что мы потребовали создать следственную комиссию, чему категорически противятся власти, что еще раз показывает, что правительству есть что скрывать в трагедии в Шови. Министр внутренних дел является одним из высших должностных лиц, чья прямая обязанность и ответственность состоит в том, чтобы отвечать на вопросы, тем более что заявления он сделал уже после того, как прибыл на место происшествия. Общественность и семьи погибших заслуживают ответов на конкретные вопросы, которые ему зададут в ходе интерпелляции», – сказала Ана Цитлидзе.

Инициативу поддержали в партии «Лело». По словам парламентского секретаря Ланы Галдава, партия также будет присутствовать на выступлении министра внутренних дел.

«Кроме того, что Вахтанг Гомелаури является министром внутренних дел, он является секретарем Совета безопасности, прерогативой которого является антикризисное управление. Главные вопросы по этому поводу – формат кризисного управления, что было предпринято в Совете безопасности и как были распределены полномочия. Вызов Вахтанга Гомелаури в парламент имеет большое значение», – сказала Галдава.

Власти в лице Ираклия Кадагишвили, главы комитета по процедурным вопросам, согласились пригласить министра на заседание парламента, однако категорически выступили против создания следственной комиссии:

«Ни у власти, ни у министра нет никакого желания еще раз разъяснять свою позицию по этим вопросам, однако, учитывая высокий общественный интерес, министр придет в парламент и будет отвечать. Однако следует также подчеркнуть, что правительство уже дало общественности исчерпывающие ответы на все эти вопросы».

Часть оппозиции в лице партии экс-премьера Гахария выступает против создания комиссии. По словам депутата Михаила Даушвили, оппозиционное «Нацдвижение» и «Грузинская мечта» заняты постановкой политического фарса.

«Основной целью парламентской следственной комиссии должно стать установление истины: что произошло на самом деле, где находились недееспособные государственные институты в первые часы, выявление виновных лиц и привлечение их к ответственности. Однако сегодня мы видим, что, с одной стороны, «Национальное движение» пытается использовать случившуюся страшную трагедию для получения политических дивидендов и выгод, а с другой стороны, «Грузинская мечта» использует это пагубное поведение «Национального движения», чтобы избежать ответственности за неадекватную реакцию при трагедии. Наша цель не в том, чтобы участвовать в этом политическом фарсе, а в установлении истины».

Не видят смысла в приглашении министра и в «Гирчи». По мнению депутата Яго Хвичия, это шоу необходимо власти и оппозиции для политических целей, и вряд ли общественность услышит что-либо новое по этому вопросу.

Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что создание комиссии необходимо, однако необходимо избежать политизации вопроса, которая, к «сожалению, уже идет полным ходом».

«Сейчас главная забота и интерес нашего общества состоят в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий и обеспечить безопасность населения в будущем», – заявил эксперт.

«Никто на это не может дать ответ, пока не будут изучены обстоятельства трагедии, если не будет выяснено, что именно и как произошло. Поэтому я не понимаю, почему создание парламентской следственной комиссии должно быть проблемой?» – заявил Вахтанг Дзабирадзе в беседе с агентством Palitranews.

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