– Кто виноват в ситуации на дорогах Абхазии и что делать, чтобы решить проблему высокой аварийности?

Рустам Зантария, журналист: На мой взгляд, виноват каждый из нас в сегодняшней ситуации, потому что даже те граждане, которые по природе своей являются законопослушными, при общем таком фоне больших нарушений иногда себе позволяют послабления, которые тоже могут привести к различным аварийным ситуациям. Поэтому надо начинать с себя. И это должна быть общественная кампания, которая будет призывать к ответственности каждого. Должны в ней участвовать, конечно, известные люди, в обществе пользующиеся популярностью, уважением. Они должны начинать призывать с себя: пристегиваться, не нарушать скоростной режим, делать такие простые казалось бы вещи, которые в цивилизованным странах позволяют уровень смертности на дорогах приблизить к нулю. И нам тоже нужно к этому стремиться как можно скорее.

Астамыр Ахба: Виноваты, конечно, участники транспортного движения. При этом также надо понимать, что мера наказания со стороны правоохранительных органов тоже слабая, так как необъективно подходят к данному вопросу. Некоторых, можно сказать, поощряют, когда нарушается то или иное правило, а некоторых наказывают. Несмотря на то, что равенство отсутствует, виноваты, конечно, участники. Мы все знаем, что детей высокопоставленных чиновников или сами высокопоставленные лица не несут никакой ответственности. Видим также, когда определенные регистрационные номера, которые закреплены за определенным транспортом, могут себе позволить разные маневры. А что надо делать? Конечно, надо понимать, что транспортный поток из года в год будет расти, в ближайшее время нам другие дороги строить не собираются. И мы должны правильно использовать те ресурсы, которые у нас есть.

Римма Варламовна Хашба: Все безответственно ездят, мы делаем обращения, но никто ничего не может решить, какой-то хаос на дорогах. У нас на повороте в Абхазский госуниверситет… уже который год говорим: этот поворот оказался смертельным просто. Устроили там парковку всех маршрутчиков. Мало того, что до этого было опасно переходить дорогу, а сейчас и проехать не можешь. Поворот, обзор закрывают. И в парламент, и куда только мы не обращались, ничего не решили. Нельзя хотя бы убрать маршрутки, не делать парковку на остановке. Маршрутчики ездят ужасно, разговаривают по-хамски, ни одному городскому автобусу они там парковаться не дадут, чтобы мы могли сесть. Мы идем за квартал, чтобы сесть на какой-нибудь транспорт. Хотя бы этот вопрос можно решить, вопрос перехода, убрать эти маршрутки?

Денис Харчилава: Конечно, виноваты водители. Когда будет неотвратимость наказания, будет намного эффективнее. Люди думают, что повышение штрафов как-то влияет на статистику ДТП, но я думаю, что как раз повышение штрафов – это лишний раз коррупционная составляющая, и будет намного больше (аварий). У нас на сегодня самая большая беда – это пьянка на дороге и скорость. А так штрафовать, постоянно показывать статистику, у кого техосмотр, бесспорно, эти все вещи тоже важны. Я считаю, что опасные участки дороги необходимо оснастить камерами видеонаблюдения, чтобы эти камеры эффективно работали, то есть не выбирали, то есть чтобы все платили штрафы. Второе – это живое патрулирование на тех потенциально опасных участках дороги, где чаще всего у нас проблемы.

Виталий Читанава: Виноват, конечно, водитель. У меня водительский стаж 32 года. Я думаю, что, наверное, сотрудникам ДПС, на трассе кто стоит, не по 40-50 человек стоять в одном месте, а распределиться вдоль всей трассы по районам – милиция, ДПС и т.д., чтобы лихачей останавливать. Мы видим, что лихачат одни и те же. И, честно говоря, можно будет, наверное, предупредительно изымать права и запрещать вождение на несколько месяцев, далее, если повторится, лишать на 3-5 лет водительских прав. Так мы сохраним жизни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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