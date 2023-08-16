Журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян рассказала о её возможном отравлении

Журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян рассказала телекомпании «Пирвели» о симптомах, которые у нее появились во время пребывания в Грузии. Репортер, не исключает, что её отравление было организовано российскими спецслужбами:

«Я очень часто бываю в Грузии, у меня много друзей, последний раз я была в Тбилиси в октябре, в один из вечеров мне стало плохо, сначала подумала, что у меня вирус, одолевал сон, чувствовала слабость, поднялась в гостиницу. Когда проснулась, уже чувствовала себя тяжело, ладони были темно-красными, болел живот и голова, я не могла встать, ничего не могла сделать. Во рту чувствовался неприятный металлический привкус, я думала, подумала, что у меня отравление или аллергия. Приняла лекарство, но оно не помогло».

В тот день, продолжает Ирина Баблоян она отправилась в Ереван

«Это была тяжелая поездка. Я жутко беспокоилась, не могла сконцентрироваться, будто окутало туманом, ужасно болели руки и ноги. Состояние не менялось. Вскоре я улетела в Германию. Я смотрю на все скептически, следователи и врачи думают, что это отравление, однако у меня нет доказательств. В больнице мне сказали, что потеряли мои образцы крови, основной анализ на токсины куда-то пропал, что очень странно. У меня есть коллеги, которые подозревали что и их отравили и их анализы тоже потерялись. Пока не могу вернуться в Грузию, чтобы дать показания в полиции. На вопрос: было ли это всё организованно российским ФСБ, у меня нет ответа, но я этого не исключаю», — цитирует журналистку сайт телекомпании «Пирвели».

С осени прошлого года несколько российских журналисток, покинувших страну, вероятно, были отравлены, говорится в совместном расследований издания The Insider.