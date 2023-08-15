Расследователи сообщили об отравлениях уехавших из России

С осени прошлого года несколько российских журналисток, покинувших страну, вероятно, были отравлены. Об этом говорится в совместном расследований издания The Insider .

По данным расследователей, в октябре прошлого года была отравлена корреспондент «Новой газеты» и «Медузы» Елена Костюченко, неделю спустя в Тбилиси – журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян , а в мае 2023 года в Праге симптомы отравления были зафиксированы у главы фонда «Свободная Россия» Наталии Арно.

The Insider обращает внимание, что обычно не публикует подобные расследования до установления причастных к преступлениям, но в этом случае издание с согласия пострадавших решило рассказать о случившемся, чтобы предупредить уехавших из России.

Елена Костюченко вскоре после начала войны находилась на территории Украины. Журналистка опубликовала несколько репортажей. В материале про Херсон журналистка писала, что российские солдаты похищали и пытали людей.

В конце марта Костюченко находилась в Запорожье и планировала поехать в Мариуполь, тогда ещё находившийся под контролем Украины. По словам журналистки, неожиданно ей позвонила коллега и рассказала, что с ней связались люди, которые хорошо знали о поездке в Мариуполь, и предупредили, что «у кадыровцев есть приказ найти и убить Костюченко». В качестве доказательства коллеге Костюченко дали прослушать запись обсуждения поездки в Мариуполь, пишет The Bell.

Вскоре после звонка коллеги с Костюченко связался источник из украинской разведки и сообщил, что, по имеющейся у него информации, журналистку хотят убить.

Костюченко удалось покинуть Запорожье и выехать в Германию. Журналистка поселилась в Берлине, стала работать в «Медузе» и для дальнейших поездок хотела получить украинскую визу. В посольстве Киева в Берлине записаться на подачу документов Костюченко не удалось, но это получилось сделать в консульстве в Мюнхене.