Комитет госбезопасности Республики Южная Осетия заявил, что им в 2023 году установлены личности троих граждан, «поддерживавших устойчивые контакты с представителями спецслужб враждебного иностранного государства, осуществляя сбор и передачу информации о социально-политической обстановке в Южной Осетии». В своем сообщении комитет указал, что действовали граждане по принуждению, поэтому отделались официальным предупреждением.

По информации КГБ, представители иностранных спецслужб якобы шантажировали и запугивали жителей Южной Осетии, стремясь склонить их к сотрудничеству.

«Комитетом государственной безопасности в отношении данных лиц предприняты меры профилактического характера – объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статей 275 (Государственная измена) Уголовного кодекса России», – отметили в пресс-службе КГБ РЮО.

В завершении бюллетеня комитет призвал население к бдительности и своевременному информированию компетентных органов о любых признаках подозрительной активности, что является необходимостью «в условиях беспрецедентного давления на Российскую Федерацию и ее союзников, включая Южную Осетию».

В этой публикации привлекают внимание два момента. Первый – это «лайтовый» характер сообщения: «объявлены официальные предостережения…» Никого конкретно не обвинили, не клеймили, как предателя, просто предостерегли заблудших и тех, кто только собирается ступить на эту кривую тропу.

Реакция на сообщение была неожиданной. Оппозиционные ресурсы не преминули упрекнуть власти в неспособности принять вызовы времени:

«Вы вдумайтесь, три (!) гражданина РЮО работают на спецслужбы Грузии и передают им информацию на протяжении долгого времени и при этом получают лишь официальное предостережение. Получается, что передача секретных сведений врагу, по существу, остается безнаказанной. Всего-то пожурили шпионов».

У цхинвальцев, судя по перепискам в социальных сетях, публикация вызвала чисто обывательский интерес: кто такие эти «полупредатели», почему не назвали фамилии, чего такого натворили?

Ленингорцы приняли этот намек на свой счет. Не является ли это заявление предвестником неких оргвыводов в районе, каких-то новых ограничений?

А ленингорцы приняли этот намек на свой счет. Не является ли это заявление предвестником неких оргвыводов в районе, каких-то новых ограничений? Отсутствие подробностей и комментариев на эту тему со стороны спецслужб и госорганов лишь усилили эти подозрения. По словам ленингорских собеседников, это сообщение можно было бы списать на некое плановое мероприятие, если бы по времени оно не совпало с двумя другими.

Во-первых, примерно месяц назад по инициативе комитета в Ленингорском районе приостановили выдачу пропусков на пересечение «Раздахана», а во-вторых, несколько дней назад КГБ вдруг запросил в администрации района списки госслужащих, обладающих пропусками.

По закону госслужащим районных исполнительных структур – от ведущего специалиста и выше – запрещается выезд в Грузию, так как они являются носителями государственных тайн. Запрет распространяется даже на бухгалтеров и кассиров.

Почему бухгалтерам нельзя ездить в Грузию? По мнению жителей района, ограничения, скорее всего, вызваны соображениями репутационного характера – они слишком много знают о том, как транжирят федеральные средства, выделяемые Южной Осетии. Тайну берегут и от местных патриотически настроенных жителей. От них – в первую очередь.

Правда, на практике запрет действует избирательно. Все зависит от умения дружить, поддерживать родственные отношения и т.п. – одних выпускают, другим выезд запрещен.

На протяжении нескольких лет пропуска в Грузию добивалась главная медсестра центральной районной больницы. Ленингорцы говорят, по той же причине – она знает об обороте лекарственных препаратов такое, о чем лучше никому не знать.

Время от времени запреты снимаются или сменяются (также без каких-либо явных мотивов) попытками наведения порядка: составляются списки, проводятся служебные мероприятия… При этом все это ничем не заканчивается. Все остается как было, и всякий ленингорец, перепуганный беседой с югоосетинским гэбэшником, непременно расскажет о ней его грузинскому коллеге с единственной целью – выяснить, не грозит ли ему какая неприятность. И наоборот.

Все это издержки жизни на «фронтире», но если соблюдать определенные правила, то можно неплохо устроиться: два паспорта (грузинский и югоосетинский), две пенсии, даже две зарплаты – одну получаешь в Ленингорском районе, а другую в Ахалгорском. Сведений о совмещении должностей такого рода в актах проверки федерального казначейства вы не найдете.

В Ленингоре – премия за доблестный труд, в Ахалгори – пособие для беженца из оккупированной Россией территории. Ленингорцы научились извлекать пользу из своего двойственного положения

В Ленингоре – премия за доблестный труд, в Ахалгори – пособие для беженца из оккупированной Россией территории. Ленингорцы научились извлекать пользу из своего двойственного положения.

Представьте, вы снимаете копию с накладной, по которой Ленингорская больница получила партию медикаментов или новый рентген-аппарат, и отчитываетесь по ней перед грузинским начальством за лари, потраченные «на закупку лекарств и оборудования для Ахалгорской больницы».

Эти истории ни для кого не секрет, местные жители рассказывают их в лицах - про врачей, учителей, районных чиновников… И уж тем более это не секрет для тех. кто донимает их своими расспросами по долгу службы.

В этой жизни на «фронтире» одним из главных факторов, определяющих самочувствие жителей, является возможность переходить через границу – к своим семьям, к магазинам, грузинским врачам и социальным службам. Два года назад закрытие границы президентом Бибиловым привело к массовому оттоку населения в Грузию. Ушла и не вернулась почти половина населения Ахалгори-Ленингора.

Поэтому-то жители Ленингорского района и озадачены очередной приостановкой выдачи пропусков. В каждом звуке, исходящем от властей, они пытаются разглядеть перспективы для себя.

Президент Гаглоев после победы на выборах границу открыл, но с выдачей новых пропусков почему-то тянет.

Чтобы избежать проявлений массового недовольства, президент Гаглоев во время встречи с ленингорцами 18 июля пообещал им ускорить процедуру выдачи документов. Тогда он сказал, что идет навстречу местным жителям, чтобы дети смогли приехать к старикам и помочь им с уборкой урожая, чтобы родственники по обе стороны границы могли полноценно общаться и навещать друг друга, чтобы студенты на каникулах имели возможность приехать в родительский дом.

Сезон сельхозработ, как и каникулы в вузах подходят к концу, а пропусков пока никто так и не получил.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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