В Ленингорском районе выдача специальных пропусков для пересечения пункта пропуска «Раздахан» превратилась в отлаженную коррупционную схему. Районные чиновники требуют деньги за документ. Тем же, кто отказывается платить, приходится ждать месяцами. «Эхо Кавказа» подсчитало, что коррупционный оборот может превышать миллион долларов США.

По решению Совбеза Южной Осетии, принятому в августе прошлого года, на последнюю декаду каждого месяца открывают пропуска «Раздахан» для жителей Ленингорского района и «Переу» для жителей Дзауского района. Многие из проживающих в этих районах семей оказались разделенными в результате конфликта, поэтому правительство Южной Осетии предоставило им возможность переходить границу в обе стороны через организованные для этого пункты пересечения по специальным пропускам.

В Ленингорском районе за три года, пока граница была закрыта, сроки действия пропусков истекли, поэтому для возобновления передвижения через границу настала необходимость массовой замены или выдачи новых.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили говорит, что этот процесс сопровождается злоупотреблениями чиновников и массовыми поборами с населения:

«По информации моих источников, на сегодняшний день выдано около пяти тысяч пропусков. Это замечательно: люди по обе стороны смогут встречаться с близкими, навещать свои домовладения и родные могилы. Другое плохо: за кампанией по выдаче пропусков тянется коррупционный шлейф. Как и в былые времена, налажена массовая выдача документов в Церовани. В схеме задействованы те люди, что и в бытность Леонида Тибилова. Они принимают документы и вознаграждение там же, в поселке, потом переправляют их в Цхинвал и везут обратно пропуски. Услуга стоит 400 лари для тех, кто получает документ повторно, и 450 лари – для тех, кто впервые. Постоянно проживающие в районе ленингорцы платить не хотят. Они считают, что им не за что давать взятки, раз они живут в Южной Осетии. Поэтому они постоянно в конце очереди, многие сдали документы три месяца назад и до сих пор еще не получили пропуск. Чиновники несправедливы: в первую очередь пропуски должны выдавать именно ленингорцам, потому что нам нужнее – это мы оказались отрезаны от наших лечащих врачей, это наша молодежь не может поехать на учебу или вернуться домой на каникулы. Известны случаи, когда людям, обратившимся за продлением пропуска, отвечают, что у них пропали документы и им надо заново проходить всю процедуру. Такса за продление в разы меньше».

По статистике прошлых лет, в Ленингорском районе примерно две с половиной тысячи пропусков приходилось на постоянных жителей района и около шести тысяч – на жителей поселка беженцев Церовани. После трех лет блокады района около тысячи человек переселились в Грузию. Соотношение изменилось, но в целом количество претендентов не сократилось. Разница между ними лишь в том, что «церованцы» безропотно платят за пропуск, за редким исключением тех, у кого есть влиятельные родственники в Южной Осетии.

Несложно оценить коррупционный портфель. Семь тысяч «церованцев» умножаем на 400 лари (берем по минимуму), получаем 2,8 млн лари – это больше миллиона долларов США. Это без учета ленингорцев.

По установленным правилам, пакет документов (копия паспорта, адресная справка, фото, квитанция об уплате госпошлины) соискатели пропусков сдают по месту жительства – в поселковые администрации. Они же передают документы в Цхинвал и получают оттуда пропуски, а затем выдают их местным жителям.

Недавно из Цхинвала приезжали проверяющие. Они обнаружили, что количество пропусков, высылаемых из Цхинвала, значительно превышает те, что выдаются поселковыми администрациями. Опрос населения выявил, что многие получают документ на дому замглавы района Резо Девидзе – кто-то за деньги, кто-то за тушку барана, можно платить молочной продукцией, фирменным алкоголем, даже охотничьими ножами – главное, чтобы натуроплата была сопоставима с суммой в 400 лари.

Пограничники на «Раздахане» также обратили внимание на то, что с новенькими пропусками въезжают люди, уже давно не наведывавшиеся в район. По свидетельствам очевидцев, их подробно расспрашивают, при каких обстоятельствах они получили документ.

По мнению Тамары Меаракишвили, изначально правила пересечения «Раздахана» затачивались под коррупционный интерес чиновников. В противном случае, зачем к паспорту гражданина РЮО требовать еще и пропуск? Например, жителям Дзауского района с югоосетинскими паспортами такие требования не предъявляют. Хватает граждан Южной Осетии и среди «церованцев». Отмена пропусков для лиц с гражданством могла бы быстро решить проблему с пересечением границы, но это сократит коррупционный портфель чиновников. Отсюда и неуступчивость ленингорского начальства.

Послушайте фрагмент интервью Тамары Меаракишвили в августе прошлого года, когда только началась кампания по выдаче новых пропусков:

«Хочу обратиться к президенту с просьбой, уверена, что ее поддержат абсолютно все жители района. Если у человека есть югоосетинский паспорт, не требуйте, пожалуйста, от него еще и оформления пропуска. Это бессмыслица. Имена местных жителей, кому можно пересекать и кто периодически пользуется этой возможностью, – в базах данных российских пограничников. А личность тех, кто туда внесен, удостоверяет югоосетинский паспорт. Зачем еще пропуск? С самого начала пропуск или форму №9 требовали только от жителей района с грузинским гражданством. Это было как вид на жительство для людей без гражданства. Но в 2019 году ввели это требование и для граждан республики.

– Зачем стали требовать пропуски от граждан РЮО?

– Это коррупционная схема. За каждый пропуск надо было заплатить около пятнадцати тысяч рублей (теперь около двенадцати – прим «ЭК»). Чем больше людей обязаны его иметь, тем больше денег можно собрать с населения района. Формально пропуск действовал год, но от нас требовали менять чаще по разным предлогам, так получается больше денег. То цвет документа меняли, форму, размеры. Зеленый, белый, квадратный… И каждый раз надо было собирать пакет документов на получение пропуска, стоять в очередях…»

Иными словами, сигналы снизу были, но почему-то в Цхинвале не прислушались.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях