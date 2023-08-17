С апреля по июнь было зафиксировано 4 918 036 пересечений Границы Грузии

Во втором квартале 2023 года государственную границу Грузии пересекли 4 918 036 раз, в 30% случаев её пересекали граждане Грузии, в 70% — иностранные граждане, соответствующие статистические данные публикует МВД.

Чаще всего границу пересекали в пункте пропуска Сарфи, количество людей, въезжавших в страну через Сарфи — 811 031. С апрель по июнь 2023-го иностранные граждане въезжали в Грузию 1 754 992 раза, а выезжали 1 683 567 раз, за аналогичный период 2022 года было зафиксировано 1 100 087 въезда и 1 029 118 выезда.

Чаще всего, 443 624 раза границу Грузии пересекали граждане России, а выезжали из Грузии 427 443 раза. На втором месте Турция — 413 127 прибытий и 406 268 выездов. Затем, по количеству пересечений границы Грузии идет Армения, Израиль, Азербайджан, Украина, а также страны ЕС. Что касается граждан Грузии, то во втором квартале 2023 года страну покинули 746 734 человека, а за тот же период в страну въехали 732 743 человека.

В основном границу пересекают люди от 31 до 45 лет.

МВД так же публикует статистику по динамике дорожного движения. С апреля по июнь легковые автомобили въезжали в Грузию 250 812 раз, а выезжали 186 958. В страну 216 606 раз въезжали грузовые автомобили и выезжали 388 554 раза. Автобусы пересекли границу в сторону Грузии 8 427 раз и выехали из страны 8 388 раз.