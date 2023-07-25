С 24 февраля 2022 года россияне основали в Грузии 21 тысячу компаний

С начала широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины россияне в Грузии основали больше 21 тысячи предприятий (ООО или ИП) — в три раза больше, чем за предыдущие 27 лет. Об этом говорится в исследовании бизнес-активности граждан России в Грузии, проведённом неправительственной организацией Transparency international Georgia.

Авторы доклада отмечают, что главной причиной роста российских предприятий в Грузии стал переезд в страну сотен тысяч россиян, не желающих принимать участие в войне и спасающихся от действующей или возможной новой мобилизации резервистов.

Как пишет Радио Свобода, точное число граждан России, поселившихся в Грузии неизвестно. МВД, в состав которого входит департамент пограничной полиции, публикует данные о пересечении границы не каждый месяц, а каждый квартал. Подсчитать, сколько россиян приехали на постоянное место жительства, а сколько из них – обычные туристы, затруднительно.

Кроме того, грузинское законодательство позволяет россиянам жить в Грузии в качестве туриста целый год, не регистрируясь в качестве резидентов. Именно поэтому лишь небольшая часть россиян подала документы в министерство юстиции для получения постоянного вида на жительства.

Тем не менее, эксперты считают, что общее число граждан России, поселившихся в Грузии, колеблется от 100 тысяч до 130 тысяч. При этом, по данным МВД, только во втором квартале текущего года в Грузию на кратковременный отдых съездили почти 450 тысяч россиян. В тот же период границу Грузии в обратном направлении пересекли 427 тысяч российских граждан.

По данным Национального банка Грузии, с февраля 2022 года россияне внесли на депозиты в коммерческие банки страны около одного миллиарда долларов.

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