Строительство тоннелей на Рикоти разрушает частные дома. Местные обратились за помощью к властям

Жители деревни Пути, расположенной на Рикоти утверждают, что из-за строительства здесь тоннеля рушатся их дома:

«Мы живем над двумя гигантскими туннелями, жизнь здесь — катастрофа. Каждый день здесь сильные взрывы, во время этих взрывов мы находимся дома, толчки очень сильные и мы ничего не можем делать в нынешних условиях. Нам никто не помогает, правительство полностью бездействует, и мы пытаемся опротестовать это бездействие», — сказала одна местная жительница в интервью телекомпании Pirveli.

Сайт телекомпании цитирует еще одного местного жителя, который утверждает, что с жалобой на озвученную проблему он неоднократно обращался к властям:

«Несколько дней назад в моем частном доме с потолка начала падать штукатурка, сегодня я не могу впустить своих детей в спальни, опасаясь, что что-то упадет им на голову. У меня до сих пор хранится письмо, которое 6 месяцев назад я отправил в муниципалитет, до сих пор на него нет ответа. У нас складывается ощущение, мы несем ущерб, но государство почему-то либо намеренно закрывает глаза, либо не может нас защитить, мы просим о помощи».

Жители села Пути утверждают, что китайская компания, которая занимается здесь прокладкой тоннеля, отправляет сообщение в деревню за несколько минут до взрыва, при этом, каждый новый взрыв — значит больше трещин и разрушений в домах, говорят местные.