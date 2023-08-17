В зоне бедствия в Шови обнаружен еще один погибший

Число погибших в результате схода оползня в Шови выросло до 27 человек. Сегодня спасатели в зоне стихийного бедствия обнаружили тело еще одного погибшего.

На пятнадцатый день после схода оползня были прекращены поисковые мероприятия в районе коттеджей, где было обнаружено больше всего погибших. Работы по поиску пропавших, с использованием живой силы и спецтехники продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. Служба управления чрезвычайными ситуациями продолжает поиск 6 человек.

Тем временем в Шови ждут геологов и сотрудников Агентства по охране окружающей среды:

«С населением встретятся представители Национального агентства окружающей среды, совместно с представителями местных и региональных властей. Важно, чтобы население было проинформировано о том, что стало причиной стихийного бедствия. На все их вопросы будут даны ответы», - сообщил журналистам мэр Они Серги Хидешели.