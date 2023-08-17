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В зоне бедствия в Шови обнаружен еще один погибший

Грузия - Шови

Число погибших в результате схода оползня в Шови выросло до 27 человек. Сегодня спасатели в зоне стихийного бедствия обнаружили тело еще одного погибшего.

На пятнадцатый день после схода оползня были прекращены поисковые мероприятия в районе коттеджей, где было обнаружено больше всего погибших. Работы по поиску пропавших, с использованием живой силы и спецтехники продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. Служба управления чрезвычайными ситуациями продолжает поиск 6 человек.

Тем временем в Шови ждут геологов и сотрудников Агентства по охране окружающей среды:

«С населением встретятся представители Национального агентства окружающей среды, совместно с представителями местных и региональных властей. Важно, чтобы население было проинформировано о том, что стало причиной стихийного бедствия. На все их вопросы будут даны ответы», - сообщил журналистам мэр Они Серги Хидешели.

  • Сход оползня в селе Шови произошел 3 августа. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. К этому времени известно о 27 погибших, 6 человек считаются пропавшими без вести.
  • 14 августа лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что сомневается в подлинности истории Давида Джеладзе, который перебрался через грязевую массу, с одного берега на другой. Позже политик заявил, что сожалеет о том, что причинил боль Давиду Джеладзе.

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