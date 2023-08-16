Темур Мгебришвили: Завтра планируем завести в русло реки тяжелую технику

«Фактически мы завершили работу, проверку в эпицентре стихии», - заявил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. По его словам, завтра планируется завести в русло реки тяжелую технику.

«Поисково-спасательные мероприятия активно ведутся и в эти минуты. Фактически мы проверили всю территорию в эпицентре стихии, осталось несколько сотен квадратных метров. Завтра планируем уже завести в русло реки тяжелую технику.

Чтобы не осталось вопроса, почему до сих пор не завели в реку тяжелую технику, то раньше у нас не было такой возможности из-за почвы. Сколько раз мы бы ни пытались завести тяжелую технику в большом количестве, столько раз она вязла. Сегодня мы проверили в определенных местах, где у нас были обоснованные подозрения, что там может быть тело или фрагмент, и почва уже твердая. С завтрашнего дня начнем активные поисковые работы», - цитирует Темура Мгебришвили «ИнтерпрессНьюс».