Собственники земель в Грузии меняют их статус для продажи иностранцам – СМИ

За год, с марта 2022 по апрель 2023 года, граждане России приобрели в Грузии 474 649 квадратных метров земли. Собственниками земельных участков, с постройками и без, стали около полторы тысяч граждан России.

Об этом пишет издание Batumelebi, отмечая, что продавцы и покупатели используют возможность в законодательстве, которая позволяет обходить запрет на продажу иностранцам земли сельхозназначения.

Собственник земли перед продажей просто меняет ее назначение на несельхоз, обратившись с соответствующим заявлением в Госреестр. Для этого нужно обоснование, но в значительном числе случаев вопрос решается положительно.

Batumelebi для примера приводит несколько историй в Аджарии, с именами и фамилиями продавцов и покупателей.

Одновременно удалось выяснить, что с февраля 2022 по июль 2023 года только в Кобулетской и Хелвачаурской зонах статус земельных участков был изменен на несельхоз 289 раз.