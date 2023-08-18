В Казбеги сошел оползень, но не достиг населенных пунктов

В Казбеги с утра работают геологи, сообщает местный мэр Бакур Авсаджанишвили, специалисты изучают причины схода оползня и риски возникновения новых угроз стихийного бедствия:

«Вчера где-то в 5-6 часов вечера произошел сход оползня. Опасности для населения он не создал, не дошел до населенного пункта. Было просто слишком много осадков, и в результате этих осадков в поселок сошло много воды, в основном в районе Гергети. Вчера были проведены работы по уборке. Техника работала на месте, расчищая русло, чтобы большая масса воды не направилась в сторону населенных пунктов. Сегодня с утра прибыли геологи, которые изучат ситуацию на месте», - сказал в интервью Interpressnews Бакур Авсаджанишвили.

Это не первый случай схода оползня в Степанцминда за 2023 год, сообщает мэр, впрочем, жертв пока не было.