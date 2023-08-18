Работники торговых точек в Юпшарском каньоне перекрыли дорогу на озеро Рица и не пропускали транспорт с туристами. Акция протеста была вызвана тем, что приказом министра туризма Теймураза Хишба были запрещены остановки туристов в каньоне. Министр встретился с участниками акции и сообщил им, что снимать запрет не будет, так как это связано с безопасностью гостей и граждан Абхазии.

Вчера на Рицинской трассе образовалась большая пробка, владельцы и работники торговых точек в Юпшарском каньоне перекрыли трассу и не пропускали на озеро Рица транспорт с туристами. На распространяемых в соцсетях видеороликах видно большое скопление транспорта и людей. Таким образом предприниматели выразили свой протест против приказа министра туризма Абхазии Теймураза Хишба запретить остановку всех видов транспорта с туристами в каньоне.

«Юпшарский каньон», или, как его еще называют, «Каменный мешок» – очень живописное место по дороге на озеро Рица на высоте 400-х метров над уровнем моря. Близко стоящие друг к другу высокие скалы, заросшие уникальной растительностью и свисающими с камней мхами, производят огромное впечатление. Уже много лет здесь останавливается транспорт, туристы выходят, чтобы насладиться красотой этого места. И на всем протяжении каньона расположены многочисленные торговые точки, в которых продаются сувениры и разнообразные товары местного производства. На выезде из каньона расположена смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на каньон.

Теймураз Хишба издал приказ, запрещающий остановку и выход туристов из транспортных средств, 15 августа. На сайте Минтуризма в соответствующем сообщении сказано, что такой приказ был издан для обеспечения безопасности туристов в Рицинском национальном реликтовом парке, так как на этом участке трассы часто происходят камнепады.

Пресс-секретарь Министерства туризма Аманда Касландзия рассказала о том, что произошло на Рицинской трассе:

«17 августа в 7.20 утра индивидуальные предприниматели перекрыли дорогу на КПП «Рица». 15 индивидуальных предпринимателей и поддерживающие их лица в общем количестве 30 человек, обеспокоенные решением министра туризма о запрете на остановку и выход туристов и экскурсантов из транспортных средств на объекте туристического показа «Юпшарский каньон» («Каменный мешок»), перекрыли дорогу на КПП «Рица». Предприниматели объяснили свою обеспокоенность тем, что впредь экскурсионные автобусы не смогут останавливаться около их торговых рядов. О произошедшем на КПП «Рица» министру сообщил начальник КПП Аляс Аргун. Он также сообщил, что собравшиеся просят приехать министра туризма Теймураза Хишба».

Аманда Касландзия добавила, что министр попросил разблокировать трассу и выехал на КПП «Рица». Там состоялась его встреча с предпринимателями, на которой присутствовал и директор Рицинского национального парка Адамур Багателия:

«По словам министра, предпринимателей беспокоило то, что около их торговых рядов не смогут останавливаться туристические маршруты и это помешает их деятельности. Хишба отметил, что все это делается ради безопасности граждан и туристов. Глава Минтуризма также проинформировал, что данное решение было принято после консультации с директором Рицинского национального парка и министром внутренних дел Абхазии. В советское время остановка в данном месте была запрещена, было запрещено даже сигналить, сказал министр туризма. Предпринимателям было предложено переместиться в другое место, на что они ответили, что это займет много времени. Глава Минтуризма отметил, что приказ не будет отменен и работа в данном направлении будет продолжена».

После встречи с Теймуразом Хишба, как пояснила пресс-секретарь Минтуризма, все разошлись и больше не собирались.

Министерство туризма не информирует о сроках действия запрета и условиях его снятия. Ничего не известно о том, будут ли производиться какие-то работы вдоль трассы для укрепления склонов и предотвращения камнепадов. Нет ответа и на вопрос о том, какова ситуация вдоль всей Рицинской трассы. Известно, что Юпшарский каньон не единственное место, где падают камни. Также сообщается, что Министерство внутренних дел Абхазии приступит к установке дорожных знаков, запрещающих стоянку транспорта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях