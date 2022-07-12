«Рица просто не приспособлена к такому потоку машин»

В Абхазии уже немало лет расхожей является фраза о том, что туризм – «локомотив экономики» республики. И с этим не поспоришь. Подобно тому, как в советские времена экономические новости сводились в абхазских СМИ, как правило, к тоннам собранного «сортового чайного листа», затюкованного табачного сырья и к произведенному количеству различных промышленных товаров, теперь общественность с надеждой следит, прежде всего, за количеством посетивших республику иностранных туристов, почти все из которых являются россиянами.

Нынешний сезон отличается пока противоречивостью поступающей информации. Хотя если вдуматься, эти новости в основном вовсе не исключают по смыслу друг друга.

Так, на днях целый ряд российских интернет-изданий и телеграм-каналов откликнулся на выложенные в соцсети видокадры про огромные пробки, образованные автомашинами в минувшие выходные… нет, не на российско-абхазской границе, что мы привыкли видеть летом, а по горной дороге на знаменитое озеро Рица. Вот, к примеру, цитата из публикации под заголовком «Несусветнейший коллапс». В сети появилось видео пробки на подъезде к озеру Рица в Абхазии»:

«Расстояние от Гагры до озера Рица – около 58 км, время в пути почти полтора часа. От Сочи – 121 км и чуть меньше двух с половиной часов. Этим объясняется большое количество желающих съездить туда на выходных. Автор видео комментирует происходящее словами «просто жесть, несусветнейший коллапс» и добавляет: «мы даже пешком не можем пройти». Автомобили в оба направления стоят так плотно друг к другу и к дорожному ограждению, что для того, чтобы пройти, надо залезать на каменную ограду. Машины на видео вообще не двигаются, просто стоят на месте».

Горное озеро Рица, которое давно называют жемчужиной туристической Абхазии, пользовалось огромной популярностью у отдыхающих и в советские десятилетия. Но и тогда, и в послевоенное время основная масса туристов приезжала к нему на автобусах. Но в последние годы все больше россиян отправляются в Абхазию вообще и на Рицу в частности на личных автомобилях. И вот в какой-то момент, когда наступает, можно сказать, пиковый момент летнего турсезона, создалась вот такая картина коллапса. Причем тут уже не придумаешь каких-то мер, которые пытаются предпринять на КПП «Псоу» по «упрощению перехода границы», – узкую извилистую дорогу в горах не расширишь… Некоторые комментаторы сопровождали выложенные видео советами, что избежать пробок можно отправившись на Рицу рано утром. Но ведь основная масса едет из Сочи, и перед этим ей надо пересечь границу.

Для туристов, следующих в таких условиях на Рицу, это, конечно, мучение, но для турбизнеса Абхазии, при всем сочувствии к ним, – обнадеживающий знак роста туристического потока. Ведь совсем еще недавно СМИ сообщали о снижении по сравнению с прошлым годом посещаемости крупнейших туристических объектов Абхазии – Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры.

Вот и вчера в СМИ появилось сообщение о заметном снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпотока в два наиболее популярных в Абхазии объекта рекреационного туризма – термальные источники в селах Приморское Гудаутского района и Кындыг Очамчырского района. И там, и там он примерно на 50 процентов меньше. Тем не менее сотрудники объектов не теряют оптимизма, надеясь, что в самые посещаемые туристами Абхазию месяцы сезона ситуация может выправиться.

Интернет-комментаторы очень по-разному стали обсуждать эту новость:

«Что там делать в такую жару? Сердечный приступ поймать? Там надо оздоравливаться весной, осенью, зимой. А летом в кипяток зачем? В море надо. Охлаждаться»;

«Вместо этих «объектов», явно далеких от цивилизации, государству надо построить там нормальные круглогодичные санатории, заключить договор с ФСС РФ и получать реальные деньги. И рабочие места хорошие будут, и прибыль государству»;

«Цены поднимите в два раза – и люди пойдут…».

Последний комментарий, очевидно, был иронический.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с президентом общественной организации «Абхазский союз туризма» Анной Калягиной, и вот как она прокомментировала эти «противоречивые» новости о ходе турсезона:

«Привыкаешь к хорошему быстро… Многие нынче посчитали нынешний сезон слабеньким. Но по большому счету его начало не должно было нас ничем удивить, оно было стандартным. Нестабильная погода, не совсем теплое еще море… Прошлый сезон был аномальный: отложенный спрос. Пандемия была, и многие хотели отдохнуть, подкопив деньги. В этом году – спецоперация. Ситуации у людей разные бывают. Но в целом сезон обычный. Вот сейчас стал «раскручиваться». То ли билеты менее дорогие стали, чартерные рейсы появились… И вот в эти дни – девятого, десятого, одиннадцатого июля туристы поехали, ситуация начинает исправляться.

– С бронированием отелей как?

– Я думаю, что в июле практически все в отелях продано, по крайней мере, по нашим данным.

– А вот еще вопрос. Ну, допустим, про границу на Псоу можно еще хоть рассуждать, как упростить и облегчить переход через нее. А вот относительно дороги на Рицу – что там сделаешь, если скопилось такое количество машин? Там же ее не расширишь…

– Рица просто не приспособлена… Она изначально не была готова к такому потоку машин, который возник в последние годы. Там стоянка, которую организовали дальше от озера, куда гаишники все машины загоняют, она уже становится переполненной. И вдоль дороги машины стоят. И когда один автобус начинает разворачиваться, происходят вот такие коллапсы. Я их наблюдала очень много раз. Сама туда сколько раз ездила! Как только там начинается вот это столпотворение, одни уже спускаются, другие наверх едут, там вот такая гигантская пробка образуется…

– То есть это не в первый раз?

– Ну, конечно. Надо делать какую-то развязку. Это очень сложный, я понимаю, вопрос.

– Это на самом озере?

– На самом озере. И такая же на Молочном водопаде нужна, это как ехать на бывшую дачу Сталина. Там тоже то и дело столпотворение, потому что за мостом машины ставить негде».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия