Государства ЭКОВАС назначили день «D» для вооруженного вторжения в Нигер

В Аккре, столице Ганы, завершилось двухдневное совещание начальников штабов вооруженных сил государств Западной Африки, на котором достигнуто согласие относительно вероятного военного вторжения в Нигер. Вмешательство стран Экономического сообщества государств Западной Африки, ЭКОВАС, обсуждалось, как сообщает Reuters, в связи их намерением добиться восстановления демократии в Нигере. Высокопоставленный участник совещания совещания в Аккре, заявил, что «если дипломатические усилия не дадут результата, может понадобиться вооруженное вмешательство».

26-27 июля правительство этой страны было свергнуты военной хунтой во главе с Абдурахманом Тчиани. Президент Нигера Мохамед Базун был арестован. Путчисты пригрозили, что казнят его, если будет предпринята вооруженная попытка освободить главу государства.

«Мы готовы выполнить приказ немедленно», заявил Глава Ведомства ЭКОВАС по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фату Мусах на церемонии закрытия совещания в Аккре. Союзники подробно обсудили детали и обстоятельства вторжения, но все еще надеются достичь мирных договоренностей с нигерской хунтой. «Двери для переговоров еще открыты», сказал Абдель-Фату Мусах.