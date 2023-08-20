В Юпшарском каньоне, несмотря на запрет Минтуризма, много людей и транспорта

В социальных сетях появляются фотографии Юпшарского каньона, где несмотря на запрет Минтуризма самопровозглашенной республики Абхазия останавливаться экскурсионным автобусам и высаживать туристов, много людей и транспорта. Директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия прокомментировал ситуацию.

«В Юпшарском каньоне спокойно, но пока проблема окончательно не решена. Транспорт останавливается либо не доезжая до запрещающих знаков в каньоне, либо выше. Люди в основном пешком приходят и смотрят. Экскурсионные автобусы не останавливаются в каньоне. Это частный транспорт. Решение о запрете принято на днях, поэтому не все еще знают о нем», – сказал Багателия.

Директор РРНП уверен, что в течение недели ситуация придет в норму: «Мы на правильном пути и сделаем все для того, чтобы минимизировать риски».

Как пишет информагентство «Апсныпресс», Минтуризма с 15 августа запретил организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги, останавливаться и высаживать туристов в Юпшарском каньоне по дороге на озеро Рица. Это решение был принято в связи с частыми камнепадами в этом районе и в целях обеспечения безопасности туристов.

В июне в Юпшарском каньоне в результате камнепада погиб турист Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения. Сопровождавшая его 28-летняя жительница Пензы сломала ногу и была доставлена в больницу. Очередное ЧП произошло 11 августа, когда камнепад обрушился на маршрутное такси, по счастливой случайности никто не пострадал.