Представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — член «Национального движения» Софо Джапаридзе с 22 августа начинает встречи с населением страны от имени третьего президента Грузии.

Саакашвили сегодня находится в плену у России и для Грузии является «делом чести» покончить с его заключением, говорит Джапаридзе:

«Михаил Саакашвили продемонстрировал нам высочайший уровень патриотизма, приехав сюда и пожертвовав собой. Несмотря на то, что состояние его здоровья очень тяжелое, он продолжает бороться за спасение родины в этих четырех стенах. Он обязательно будет бороться до конца за свободу страны и за выживание родины», — заявляет представитель Михаила Саакашвили.

В ходе кампании, которая стартует в Батуми, Джапаридзе намерена выслушать мнения и проблемы каждого жителя Грузии. Она призывает каждого стать «участниками и творцами этого очень сложного политического процесса», чтобы вместе «отпраздновать победу, которая близка, как никогда».

«Михаил Саакашвили готов выслушать вас всех, услышать мнения каждого, и не только готов, но и имеет огромное желание вместе с вами создавать эти политические процессы, которые очень скоро приведут к победе. Победа неизбежна. Мы все вместе создадим очень большую формулу победы, которая очень скоро приведет нас к ней», — заявила Софо Джапаридзе.