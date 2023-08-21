Михаил Саакашвили: главная цель – остаться в живых

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал изданию «NewsWeek» о своем возвращении на родину, заключении и планах на будущее:

«Уже больше года моя жизнь проходит в четырех стенах, я сижу в тюрьме в стране, которую я когда-то привел к успеху будучи президентом. Отравленный, жертва бесчеловечного обращения и лишенный солнечного света, я провел большую часть этого времени болея. Как это произошло? В 2021 году я наслаждался постпрезидентством в Украине: красивый дом, работа в администрации президента Зеленского, личный кабинет, располагавшийся над его кабинетом. Я руководил его офисом реформ, с ощутимыми результатами: антиолигархическим законом, новым «строительным кодексом» и разными антикоррупционными реформами. Я отчитывался непосредственно перед президентом и талантливым главой Администрации Андреем Ермаком».

Саакашвили называет себя единственным политиком в истории, который сделал успешную политическую карьеру в двух странах. При этом экс-президент отмечает, что всё это «благодаря успехам, достигнутым в Грузии»:

«Мои реформы, которые я в качестве лидера Грузии проводил с 2004 по 2012 год, превратили мою родную страну из неразвитой в демократическое государство. Коррупции практически не существовало, что стало значительным прорывом после того периода, когда Грузия считалась одним из самых коррумпированных государств мира. В 2008 году мы боролись за выживание в войне против России, которая собиралась нас завоевать, и грузинское государство выстояло. Впервые в истории региона, в 2013 году я демократическим путем передал власть новому правительству. Но я не смог покинуть Грузию без оглядки. Было ясно, что мое наследие разрушалось с поразительной скоростью. Практически каждый институт, который я построил, разрушался, были свернуты наши основные инфраструктурные проекты...»

Тогдашний премьер – Бидзина Иванишвили, которого Саакашвили называет «русским олигархом», начал превращать Грузию в свои угодья и отдалять её от Запада, продолжает экс-президент:

«После того, как я переехал в Украину, грузинские власти отстранили меня от грузинской политики. Они лишили меня гражданства и надеялись, что их сфабрикованные уголовные дела против меня помешают мне вернуться. Я старался бороться за свободу Грузии дистанционно, например, обращался к демонстрантам, собравшимся на массовые митинги, посредством видеосвязи. После того, как у оппозиции в Грузии были украдены два голосования подряд, я больше не мог смотреть издалека как разрушается моя страна».

Желание остановить катастрофический упадок, и «невыносимая ностальгия» побудили Михаила Саакашвили пойти на риск и ввернуться в Грузию в 2021-ом, говорится в статье:

«Правительство мне четко сказало, что меня не пустят (в страну) на самолете. Поэтому я тайно сел в грузовик, который перевозил молочные продукты в Грузию. Я знал, что меня поймают, но надеялся, что это произойдет через день после выборов. Однако, как только весть о моем приезде распространилась, меня тут же схватили и посадили в тюрьму. Я начал голодать в первый же день. Вскоре в Тбилиси прошла одна из крупнейших демонстраций за последнее десятилетие с требованием моего освобождения».

Власти Грузии пытались перевести его в больничное крыло тюрьмы с самым «плохим именем в Грузии», где находились представители организованной преступности, и насильники, которые попали в заключение во время нахождения Саакашвили на посту президента, утверждает он:

«Я сопротивлялся, как мог, но охранники тащили меня по коридорам, а заключенные выбегали из камер, выкрикивали мое имя и угрожали убить меня. Я просидел в этой «больнице» 10 дней, не мог выключить телевизор, поскольку слышал крики заключенных, пытавшихся запугать меня. Я тяжело заболел. Позже американские врачи, допущенные ко мне в результате международного давления, сказали, что меня отравили, грузинские власти это отрицают. Из-за международного давления правительство в конце концов перевело меня в гражданскую больницу, где я нахожусь последний год. Однако мое состояние еще более ухудшилось. В больнице, несмотря на мою болезнь, у меня было время подумать, поразмыслить над тем, что я узнал, находясь в тяжелом положении. До заключения я всегда был в движении. На мой взгляд, я был одним из самых динамичных и гиперактивных политиков в мире — пожалуй, только после Зеленского. Теперь я сижу в маленьком замкнутом пространстве. В течение первых 18 месяцев моего заключения я даже не видел дневного света. Все это повлияло на мои взгляды на жизнь».

Михаил Саакашвили заявляет, что раньше политика была главнейшей частью его жизни, однако впервые за долгие годы он начал осознавать, насколько важна семья:

«Теперь мои главные мысли часто не о новостях, которые я вижу по телевизору, а о том, как хорошо проходят летние языковые курсы моего сына-подростка. После моего отравления мама каждый день привозит еду в больницу. В ходе ежедневных разговоров мы развили такую связь сына с матерью, которой у нас никогда не было».

Впредь главная цель – остаться в живых, а не строительство новых городов, продолжает Михаил Саакавшили:

«Пока я выживаю в этих условиях, я посылаю послание надежды и стойкости тем, кто борется за этими стенами, за сохранение демократической и независимой Грузии и противостоит имперским амбициям России здесь, на Украине и повсюду», - заявил экс-президент Грузии.