Инал Ардзинба: нас нет практически ни на одной карте, кроме российской

Абхазия не отмечена как независимое государство ни на одной из карт мира, однако эту «несправедливость» помогает «преодолевать» Россия, заявил глава МИД самопровозглашенной Абхазии Инал Ардзинба в Очамчире, передает SOVA.

«Мы есть на российской карте. Нас нет на американской карте и на европейской, нас нет на турецкой карте. Нас нет практически ни на одной карте, кроме российской. Это очень важно. Сегодня наши российские друзья помогают нам преодолеть эту несправедливость… Нам удалось сформировать очень серьезную договорно-правовую базу. Были подписаны два Соглашения 2008 года и 2014 года. Это два важнейших Соглашения, которые определяют наши отношения с Российской Федерацией», — говорит де-факто глава МИД.

Речь идет о так называемом «Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия» от 17 сентября 2008 года и «Договоре между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года.

«В этих договорах записана всеобъемлющая поддержка Республике Абхазия, и Российская Федерация полностью эти обязательства выполняет», – говорит Ардзинба.

Сообщил он и объем финансовой помощи, которую РФ оказала Абхазии с 2008 года – 110 миллиардов рублей.

Коснулся Ардзинба и вопроса отношений с Минском:

«Если Республика Беларусь признает независимость Абхазии – это будет очень важным шагом в укреплении нашей государственности!».

Кроме того, в разговоре с журналистами Ардзинба выразил тревогу в связи с существенными «расходами на модернизацию вооруженных сил Грузии»:

«Это тревожный для нас сигнал. Тревожный сигнал, что до сих пор не подписано соглашение о неприменении сил между Абхазией и Грузией. Тревожный сигнал, что грузинские радикальные подразделения сражаются на территории Украины на стороне фашизма и неонацизма. И мы знаем прекрасно, что такие люди, как господин Саакашвили, ждут их возвращения в Грузию для того, чтобы снова прийти к власти. Первое, что они планируют сделать, — это наша безусловная информация — это провокации как раз на границе и — по заданию американцев — развязывание вооруженного конфликта. И господин Саакашвили, этот придурок, извините за выражение, желает реванша. Но безусловно, никакого реванша не будет. Наша главная задача сегодня — собирать всю необходимую оперативную информацию — и мы это делаем; делать серьезную аналитику, делать серьезные выводы, и принимать своевременные соответствующие решения», — заявил Инал Ардзинба.