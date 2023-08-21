Истек пятилетний срок, отведенный пенсионному агентству для инвестирования пенсионных накоплений граждан. Теперь гражданин может самостоятельно оценить риски вложения средств. За тех, кто по каким-то причинам этого выбора не сделает, решит государство, направив его средства в наименее рискованные портфели.

С января 2019 года в Грузии заработал специальный пенсионный фонд, в который направляются обязательные отчисления граждан, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет – они в обязательном порядке отчисляют в пенсионный фонд 2% от своего дохода. Дополнительно по 2% в фонд отчисляют государство и работодатель. Контроль поступлений возложен на пенсионное агентство, которое вкладывает их в различные экономические проекты для роста доходов фонда.

Однако, по словам экспертов, этот рост уже отстал от инфляции, поэтому в декабре прошлого года в методику инвестирования пенсионных сбережений внесены изменения. Если до сих пор большая часть сбережений размещалась на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах, то с 6 сентября они, по выбору граждан, будут распределены по трем видам портфелей, в том числе за рубежом, в зависимости от рискованности вложения – высокой, средней и низкой.

За тех граждан, которые не сделают такой выбор, его автоматически сделает государство – в зависимости от их возраста. Агентству разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Как поясняется, вложения в международные акции в долгосрочной перспективе являются одним из лучших способов приумножить пенсионный капитал.

Вице-президент Нацбанка Николоз Гагуа дал СМИ разъяснения по этому вопросу.

«Портфель с низким уровнем риска больше подходит тем, кто приближается к пенсионному возрасту и хочет, чтобы их пенсионные накопления не спеша росли в течение следующих пяти лет. А для тех, кто будет накапливать эту сумму в течение 15-20 лет, возможно, больше подойдет портфель со средним и высоким риском, поскольку такие портфели характеризуются более высоким ростом в долгосрочной перспективе», – сказал вице-президент Нацбанка Николоз Гагуа.

Если по какой-либо причине гражданин не обратится в пенсионное агентство, то его средства, если ему меньше 40 лет, будут вложены в «растущий» (с высокой долей риска) инвестиционный портфель, где 60% средств будут размещены в иностранной валюте или за рубежом, от 40 до 50 лет – «смешанный» инвестиционный портфель, где доля инвестиций за рубежом составит 40%. Работники старше 50 лет попадут в «стабильный» (наименее рискованный) инвестиционный портфель – с долей зарубежных активов в 20%.

Согласно отчету, стоимость пенсионных активов по состоянию на 31 июля текущего года составила 3,76 миллиарда долларов, количество участников пенсионной схемы составляет 1 миллион 426 тысяч человек.

Аналитик НПО IDFI Михаил Кукава говорит, что у пенсионных реформ во всех странах есть одно общее – осознание того, что постоянное повышение социальной (базовой) пенсии вместе с увеличением налоговых поступлений сдерживает экономический рост и развитие страны.

«Без реформ социальная (базовая) пенсия продолжает расти, и негласное обоснование накопительной пенсионной системы заключается в том, что, когда большинство получателей государственных пенсий одновременно будет клиентом накопительной пенсионной системы, базовая пенсия не будет увеличиваться. С начала реформы реальный прирост составил 3,5%, что, согласитесь, в разы отстает от инфляции. Поэтому будущее пенсионных накоплений Грузии зависит от того, как пенсионное агентство справится с выбором риска, с которым сталкиваются пенсионные фонды многих стран. Следует также учитывать, что в богатых странах за пенсионными фондами стоит ощутимый фискальный ресурс, а в Грузии он настолько скуден, что компенсировать пенсионные накопления деньгами налогоплательщиков невозможно».

Как подчеркивает эксперт, даже в рамках существующих инвестиционных возможностей агентство имеет возможность брать на себя более высокие риски, включая покупку активов в иностранной валюте, включая эмиссионные ценные бумаги (акции). Если активы, размещаемые в иностранной валюте, будут полностью направлены на покупку акций или других относительно рискованных инструментов, появится возможность увеличения маржи.

В Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, женщины могут выйти на пенсию в 60 лет. В 2012-2022 годах число получателей пенсии по старости увеличилось на 125 440 человек (18,3%), а доля пенсии в расходах бюджета увеличилась с 16% до 19% (1,817 млрд лари), и достигнет 21% расходов в 2023 году. Согласно исследованиям, при сохранении нынешних темпов старения к 2060 г. расходы пенсионеров по старости составят около 33% доходов бюджета. Эти изменения ставят под сомнение устойчивость системы социального пенсионного обеспечения.

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