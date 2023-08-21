В минувшую пятницу 18 августа Совет судей Республики Абхазия сделал заявление, которое затем было распространено местными СМИ и активно обсуждалось в соцсетях. Заявление прозвучало в связи с критикой генеральным прокурором Адгуром Агрба деятельности судей на заседании коллегии Генпрокуратуры 7 августа по итогам работы за первое полугодие текущего года.

Генпрокурор тогда, в прениях по докладу, сказал, и это цитируется в заявлении: «…если не будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров, если не будут приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, никакой активности по коррупционным делам со стороны прокуратуры дальше не будет».

Прозвучало в ходе его выступления и такое: «100 миллионов украли – на свободе, 160 миллионов украли – на свободе. Мы пошли по другому пути: думали как-то предотвратить этот процесс, обратились в парламент, чтобы приостановить действие такой нормы, как домашний арест, но и этого не произошло… Я вас раньше критиковал, побуждал к определенным действиям, и многие проявили свой характер и принципиальность. Каждый должен ответить за ту подпись, которую он ставил. Более 15-20 дел коррупционной направленности проходят по республике, они все на свободе. Люди над нами смеются. У нас есть много других дел – корыстно-насильственных, общеуголовных. Там ситуация другая, там люди арестованы. Что касается коррупционных дел, здесь складывается другой принцип работы – чем больше украл, тем больше шансов, что ты будешь на свободе».

Многие наблюдатели тогда, после заседания коллегии, выражали понимание позиции генпрокурора и вспоминали часто звучавшую в разных краях и в разные времена фразу: «Мы ловим, они отпускают». Но некоторые посчитали слова «никакой активности по коррупционным делам со стороны прокуратуры дальше не будет» сказанными на эмоциях, похожими на ультиматум и потому заведомо неверными. Ну, и, конечно, не обошлось без политизации, ибо многие сторонники оппозиции имеют счеты к генпрокурору.

Мы можем лишь гадать, насколько серьезны были надежды генпрокурора в его выступлении, что «будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров», но в реальности, учитывая также, что конкретные имена судей, обвиненных прокурором, не назывались, все произошло так, как бывает обычно, или чаще всего. 16 августа состоялось внеочередное заседание Совета судей РА, на котором «была выражена обеспокоенность в связи с высказываниями генерального прокурора. В Совете судей слова Агрба сочли подрывающими авторитет судебной и законодательной ветвей власти и назвали их недопустимыми». И далее несколько фрагментов из заявления Совета:

«Статья 7 Конституции Республики Абхазия установила принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, которые являются самостоятельными и независимыми в реализации своих полномочий. Основной закон государства провозгласил, что судебная власть действует независимо от других ветвей власти, политических партий и иных общественных объединений… В случае совершения судьей дисциплинарного проступка, любое лицо вправе обратиться с жалобой в Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия… Фактов обращения генпрокурора в Квалификационную коллегию судей с жалобами о совершении тем или иным судьей дисциплинарного проступка не имеется. Как показало проведенное Верховным судом РА обобщение судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел коррупционной направленности, всего судами общей юрисдикции с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года рассмотрено 1330 уголовных дел, из которых всего пять дел о преступлениях данной категории, по которым вынесены обвинительные приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров, по которым подсудимые освобождены от наказания, не имеется».

Что касается такой меры, как домашний арест, отменить которую предлагает прокуратура, по мнению Совета судей, «домашний арест, временно ограничивающий права обвиняемого, применяемый в ходе предварительного следствия по отдельным уголовным делам, никаким образом не предрешает результаты разрешения дела, вид и размер наказания». «В соответствии с Кодексом этики прокурорского работника Республики Абхазия, учитывая высокое звание и особенности службы в органах прокуратуры, установлены обязательные правила поведения прокурорского работника в служебной и внеслужебной деятельности. Прокурор при осуществлении своей деятельности обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Республики Абхазия, конституционные законы, руководствоваться правилами поведения, установленными вышеуказанным Кодексом, обязан проявлять тактичность и быть образцом уважения к суду», – напоминает Совет судей.

«Публичные высказывания подобного характера должностным лицом столь высокого ранга, безусловно, наносят ущерб авторитету судебной власти и в целом всем органам государственной власти и управления, включая органы прокуратуры, подрывают доверие граждан к власти», – отмечается в заявлении Совета судей. Совет судей Республики Абхазия обращает внимание генерального прокурора на недопустимость подобных высказываний в публичной сфере, что граничит с попыткой оказания давления на другие ветви власти, и призывает впредь избегать подобных случаев.

В интернет-комментариях к этому заявлению прозвучали разноречивые мнения:

«Бедные! Как же их оговаривают, а!»;

«Прокуратуре следовало бы заниматься своим делом! Представители обвинения должны предоставлять неопровержимые доказательства вины подсудимого! Тогда суд примет правильное решение! Не прокуратуре решать кто коррупционер, а кто нет!»;

«Кристально чистые наши судьи, как же вас очернили!»;

«Это уже просто край. Прокуратура заявляет, что не будет заниматься коррупционными делами... Какое более веское основание нужно для того, чтобы отправить в отставку генпрокурора?! По сути, не сделать этого – будет означать, что наше государство смирилось с коррупцией. Давайте узаконим ее, эту коррупцию».

Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением на эту тему юриста Центра гуманитарных программ в Абхазии Саида Гезердава. Вот что он сказал:

«Коррупционеры – люди у нас непростые, и не хочется, конечно, вот таким обвинителем суда выступать, но все-таки в судебной системе у нас существуют определенные проблемы, и я отчасти эту критику тоже разделяю. Но, с другой стороны, я не снимал бы ответственности с самой прокуратуры. Потому что, мне кажется, перекладывать ответственность на судебную систему неверно, притом что много проблем в самом расследовании дел, его качестве. В том виде, в котором вообще у нас существует система противодействия коррупции, она мне тоже не нравится».

Мы заговорили о том, что многие увидели в претензиях прокуратуры к судьям то, что те как меру пресечения в делах коррупционной направленности избирают лишь домашний арест. Саид возразил:

«Ну, а чем это мешает? В принципе… Это же не насильственное преступление, когда надо применять такую меру пресечения, как содержание под стражей. Тут дело не в мере пресечения, а в том… Понимаете, как… Мне приходится многие суды посещать, и вижу, как обвинения оборачиваются пшиком, а следствие оказывается недостаточно компетентным, чтобы доказать виновность человека. А преступления коррупционной направленности – это еще сложнее, так как коррупционеры, или люди, которые обвиняются в таких преступлениях, изначально нацелены на то, чтобы скрыть все аргументы против себя. Прокуратура может быть недостаточно компетентна, чтобы расследовать такие преступления. И все-таки не знаю, о каких конкретных делах идет речь, они вообще редко попадают в судебную практику».

Понятно, что обмен доводами со стороны как прокурорских и судейских, так и активистов соцсетей выглядел бы гораздо предметнее и доказательнее, если бы речь шла о конкретных делах с именами и фамилиями, но в данном случае дело не только в презумпции невиновности, но и в том, что в маленьком обществе никто обычно не рискует эти имена и фамилии называть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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