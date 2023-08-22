Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Число жертв стихийного бедствия в Шови достигло 29

Грузия - Шови

В зоне стихийного бедствия в Шови в ходе поисковых работ было обнаружено тело еще одного погибшего.

На данный момент число жертв оползня в Раче достигло 29. Продолжаются поиски четверых пропавших без вести, среди них есть дети, сообщает мэр Онского муниципалитета Леван Шеразадишвили.

По словам представителя местной власти, в зоне стихии не осталось ни одного необработанного участка и, по просьбе граждан, определенные участки земли были перепроверены вновь.

«Ведутся активные поисковые работы на берегах реки Чанчахи и реки Риони, организуются острова, формируются русла», — заявил Шеразадишвили.

  • 3 августа в Шови сошел оползень. В первый же день спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Мероприятия по поиску пропавших продолжаются уже двадцатый день, на данный момент разыскиваются 4 человека.
  • Губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвеладзе заявил, что поисково-спасательные мероприятия продолжатся до тех пор, пока есть самый минимальный «теоретический шанс найти пропавших без вести».

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG