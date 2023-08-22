Число жертв стихийного бедствия в Шови достигло 29

В зоне стихийного бедствия в Шови в ходе поисковых работ было обнаружено тело еще одного погибшего.
На данный момент число жертв оползня в Раче достигло 29. Продолжаются поиски четверых пропавших без вести, среди них есть дети, сообщает мэр Онского муниципалитета Леван Шеразадишвили.
По словам представителя местной власти, в зоне стихии не осталось ни одного необработанного участка и, по просьбе граждан, определенные участки земли были перепроверены вновь.
«Ведутся активные поисковые работы на берегах реки Чанчахи и реки Риони, организуются острова, формируются русла», — заявил Шеразадишвили.
- 3 августа в Шови сошел оползень. В первый же день спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Мероприятия по поиску пропавших продолжаются уже двадцатый день, на данный момент разыскиваются 4 человека.
- Губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвеладзе заявил, что поисково-спасательные мероприятия продолжатся до тех пор, пока есть самый минимальный «теоретический шанс найти пропавших без вести».
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