«Нацдвижение» рассказывает о расследовании трагедии в Шови

«Национальное движение» представило промежуточный отчет по расследованию событий, произошедших в Шови 3 августа. С 3 по 15 августа в зоне стихийного бедствия работала группа из 12 человек, основной целью которой было изучение фактов и обстоятельств гибели людей во время трагедии в Шови, заявил на пресс-конференции председатель партии Леван Хабеишвили.

Общественность не до сих пор не располагает информацией о том, что стало причиной запоздалого начала поисково-спасательной операции и выдвигает теорию: по неподтвержденной информации, в тот момент высокопоставленные государственные чиновники находились в Мцхета, в ресторане «Марани Холл», на праздновании 8-летия создания Службы государственной безопасности, что и могло стать причиной запоздалой реакции госорганов на катастрофу.

«Наши граждане заслуживают ответа правительства на вопросы по трагедии в Шови. Наши граждане заслуживают того, чтобы детально знать, чья вина прослеживается, из-за кого, из-за чьей халатности не удалось избежать жертв… В промежуточном отчете, где много информации и доказательств, говорится о халатности со стороны конкретных высокопоставленных чиновников, жертвами которой стали граждане Грузии. Отмечена запоздалая реакция, к нашему сожалению, премьер-министр реагирует поздно, фактически он приезжает на место спустя 24 часа».

Хабеишвили отмечает, что и Министерство обороны медлило с подключением к поисково-спасательным мероприятиям армии:

«Да и министр инфраструктуры, который ночью, когда людям требовалась помощь, разговаривал с нами из разных кабинетов, то есть правительство вместо того, чтобы провести спасательную операцию, фактически бросило граждан на всю ночь. Поэтому даже в этом 24-страничном отчете, который пока что промежуточный и понятно, что «Национальное движение» доведет следственные действия до конца, говорится об уголовной ответственности конкретных высокопоставленных чиновников, и все это, конечно же, начинается с Ираклия Гарибашвили», - сказал Хабеишвили.

Председатель «Нацдвижения» сообщил, что в ближайшие дни будет обнародован полный документ.

Напомним, что 3 августа на Шови обрушился оползень.