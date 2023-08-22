Грузия в 11-й раз принимает международные учения Agile Spirit («Твердый дух»/«Проворный дух»). Учениями руководит Западное командование Сил обороны Грузии, сообщает Минобороны Грузии.

Военные учения НАТО и ее партнеров на базе Крцаниси начались 21 августа. Зона учений Agile Spirit 2023 охватывает Восточную и Западную Грузию.

В Agile Spirit 2023 принимают участие 22 страны - партнеры и члены НАТО, три организации и 3 600 военнослужащих. Впервые участие в учениях Альянса принимает Иордания. Среди стран-участниц Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония. Организации, участвующие в учениях: MND-SE, LITPOLUKR Brigade, MNMPBAT NATO.

На церемонии военнослужащих приветствовали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе. С обращением выступил и заместитель командующего Силами обороны Ираклий Чичинадзе, пишет SOVA.

Целью Agile Spirit 2023 является повышение оперативной совместимости на тактическом уровне между Силами обороны Грузии, объединенными силами США, силами союзников и партнеров, а также совершенствование и укрепление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде. Военные учения НАТО Agile Spirit-2023 завершатся 1 сентября.