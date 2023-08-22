– Вас беспокоит информация о болезни Аслана Бжания и операции, проведенной ему в Москве? Должно ли абхазское общество знать больше о состоянии здоровья президента?

Татьяна Георгиевна Гулия: Конечно, меня, думаю, как и любого другого гражданина Республики Абхазия, волнует состояние здоровья президента, поскольку он еще является и Главнокомандующим Республики Абхазия в наше неспокойное время: это очень важно – обеспечить стране безопасность. У меня возникают вопросы к пресс-службе президента. Конечно, существует врачебная тайна, но должно сообщаться о состоянии здоровья первых лиц государства. Еще возникают вопросы, почему президент Республики Абхазия лечится вне Республики Абхазия, ведь в Абхазии прекрасные врачи! Любой гражданин Республики Абхазия, который работает и платит налоги, на которые существует государственная власть Республики Абхазия, имеет право знать о состоянии здоровья первых лиц республики.

Эмма Шат-ипа: В век информационных технологий, по-моему, мы излишне все информированы, излишне демократизированы. Согласно информации о состоянии здоровья президента появились такие комментарии! Я считаю, что такие комментарии и такая демократия – это не по нам, такой демократии нет места под абхазским солнцем. Кроме того, что Аслан Георгиевич является президентом нашей страны, он еще чей-то папа, чей-то дядя, так нельзя высказываться вообще в адрес больного, это не присуще нашей ментальности. Мы в курсе, что он перенес операцию. Желаем ему здоровья и скорейшего возвращения на родину. Политику нельзя путать со здоровьем человека, тем более, руководителя государства.

Даут: На данный момент я не обеспокоен состоянием здоровья президента нашей страны. Во-первых, из той информации, которую нам дают, я не вижу какой-то опасности в том, что происходит со здоровьем президента Аслана Бжания, но в целом я считаю, что общество должно знать о состоянии здоровья не только конкретно нашего президента, а вообще, если это какая-то серьезная болезнь. А если что-то незначительное, то обществу знать необязательно, так как я считаю, что это портит определенный имидж президента.

Анетта Бганба: На мой взгляд, вообще, информация о состоянии здоровья президента должна быть открытой для общества. Почему? Потому что незнание и секреты всегда порождают лишние вопросы и домыслы, и именно открытость и информированность позволят снизить напряжение в обществе и успокоить его. Мы понимаем, что есть разные мнения в обществе, но для всех категорий и разных общественных и политический движений единственный выход – это все-таки открытость, мне так кажется. И поэтому если мы будем знать, что происходит и как происходит, то это, конечно, успокоит и нас, и общество в целом.

Девушка: Как гражданин своего государства, естественно, я должна переживать и переживаю за здоровье главы государства. Что касается проведенной операции – да, понятно, мы должны знать, но я считаю, что пресс-служба президента должна давать информацию не в таком формате. Можно было написать, что он госпитализирован, провели операцию и т.д. Диагноз и все прочее я считаю, что не должны сообщать, говорить об этом. Но если что-то угрожает здоровью президента, то они должны четко сказать. Диагноз, который озвучили, – родственникам, бывает, озвучивают такие диагнозы, – я не считаю, что они правильно поступили. А так, да, мы должны знать о состоянии здоровья президента, премьера, депутатов, всех наших руководителей и чиновников, потому что нам нужен здоровый чиновник, а не больной чиновник.

Молодой человек: Да, безусловно, меня беспокоит состояния здоровья президента. И общество должно быть информировано о состоянии его здоровья. Пока лишь только доходит сухая информация – «лежит, мочекаменная болезнь, операция и т.д.». Нужно подробнее оповещать свой народ, как никак это первое лицо. Скорейшего выздоровления нашему президенту!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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