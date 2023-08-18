Неделя была отмечена очередным поднятием цен на бензин. Одновременно подорожали услуги и товары первой необходимости, возросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне.

А еще на этой неделе стало известно, что президенту Аслану Бжания в какой-то из московских клиник сделали какую-то операцию. Пресс-служба сообщает, что жизни нашего президента ничего не угрожает и после курса реабилитации он намерен «продолжить свою командировку в РФ». С чем связана командировка, которая стартовала в начале августа, пресс-служба тоже не уточняет, но информирует общественность об указах президента, его соболезнованиях и обращениях. Таким образом наш дистанционный президент на этой неделе обратился к народу Абхазии в связи с трагической датой начала грузино-абхазской войны, поздравил с Днем добровольца и выразил сочувствие родным и близким погибших при взрыве в Махачкале.

Обращение по случаю дня начала войны – 14 августа – немало удивило ветеранов войны и жителей Абхазии. Потому как в нем спустя 31 год после войны у президента появились новые добровольцы, пришедшие на помощь Абхазии в 1992-1993 годах, о которых никому не известно – из Нагорного Карабаха. Сложно сказать, было сделано это заявление по незнанию или целенаправленно, но различные ветеранские движения, общественные организации, СМИ потребовали от президента представить список добровольцев из Нагорного Карабаха, если такие есть. Президент, или, вернее, его пресс-служба замолчала, так как отвечать нечего: в списках добровольцев есть Северный Кавказ, Осетия, Приднестровье, Турция, Удмуртия, Татарстан, Украина, Азербайджан, Казахстан, Сирия и даже Эстония, Литва и Польша, но добровольцев из Нагорного Карабаха в этом списке нет. Конечно, у запросов есть временные рамки, но в пресс-службе знают, что неисполнение закона о праве граждан на доступ к информации не представляет никакой угрозы для должностных лиц, поэтому не обращают внимания на требования. Но пресс-служба учла бдительность общественности, и ко Дню добровольца 15 августа в их перечне Нагорного Карабаха уже не оказалось.

Две забастовки недели были связаны с бездействием правительства и приказом министра туризма. 15 августа жители Шицкуара перекрыли дорогу премьерскому кортежу в районе Эшера. Премьер-министр Александр Анкваб был вынужден покинуть свой автомобиль и выслушать претензии жителей села, связанные с неисполненными обещаниями по ремонту дороги. Эшерцы настаивают на проведении ремонтных работ, так как передвигаться по дороге стало невозможно не только на транспорте, но и пешком. Анкваб пообещал подумать, где изыскать средства на ремонт.

А 17 августа работники Юпшарского каньона, возмущенные приказом министра туризма Теймураза Хишба, запретившим остановку экскурсионным автобусам в каньоне, перекрыли дорогу на озеро Рица. Здесь надо сказать, что Юпшарский каньон – самое живописное место при подъеме на озеро Рица и в туристический маршрут всегда входила остановка и осмотр местности со смотровой площадки. Понятно, что местные жители здесь торгуют горным медом, вином, чачей и различной сувенирной продукцией. Все эти люди после приказа министра туризма остались без доходов, потому как министр не обозначил нового места для остановки и не сообщил, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности проезжающих машин.

В результате проведения предупредительной акции протеста, которая продлилась не более получаса, на дороге скопилась такая очередь из автобусов и машин, что министр вынужден был сам лично прибыть на место акции протеста и оправдываться перед людьми, оставшимися без доходов из-за его приказа. Надо сказать, что приказ возник не на пустом месте, ему предшествовал камнепад, в котором пострадали туристы. Однако здесь, как во всех решениях правительства, не был учтен ущерб, который приказ нанес торговцам, деятельность которых лицензирована госорганами. Хишба заявил, что отменять свое решение не будет, и руководство Рицинского парка не исключает, что работники каньона могут провести повторную акцию протеста. Они подозревают, что их хотят вытеснить с этой территории, используя случившуюся трагедию.

На этой неделе из Драндского следственного изолятора сбежал убийца. Побеги из СИЗО случаются в Абхазии достаточно часто, но, наверное, это первый случай, когда МВД попыталось скрыть информацию о побеге, да еще и представляющем прямую угрозу безопасности. Но после того, как СМИ выложили сообщение о побеге, пресс-служба ведомства сообщила, что Киракосян Гурген Арменакович, осужденный за убийство, сбежал 13 августа текущего года. «По данному факту проводится служебная проверка», «оперативно-розыскные мероприятия по задержанию осужденного продолжаются».

«Черноморэнерго» за счет собственных средств завершило на этой неделе строительство новой линии электропередач для сухумского аэропорта, который совсем недавно был передан некой российской компании по российско-абхазскому соглашению, заключенному на весьма обременительных для нашей страны условиях. Не обратить на данный факт внимания невозможно, так как жители Абхазии ежедневно страдают от постоянных и долговременных отключений электричества и отсутствия воды (зачастую из-за отключения электричества), а правительство ссылается на ветхость сетей, отсутствие средств и специалистов для проведения ремонтных работ. Это случай, когда у «Черноморэнерго» нашлись и время, и средства, и собственные специалисты.

Тем временем лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба в интервью на телеканале «Абаза» подверг критике соглашение, заключенное по аэропорту, назвав условия, которые взяла на себя Абхазия, заведомо невыполнимыми. Он также отметил, что нынешний глава государства является проводником интересов крупного иностранного капитала.

«Когда глава государства или правительства завязан в каких-то личных экономических интересах, корыстных, коррупционных схемах, то он всегда становится марионеткой в чьих-то руках», – сказал Ардзинба.

По его мнению, в этом и заключается главная опасность для страны и народа, и в этой «из ряда вон выходящей ситуации» необходимо принимать решение об ограничении полномочий президента, так как у народа нет возможности в рамках закона освободить президента от должности.

На этой неделе в столице Абхазии произошел пожар, в результате которого полностью сгорели четыре дома. Пожар начался с частной гостиницы и перекинулся на близлежащие дома. МЧС не говорит о причинах возгорания, но отмечает, что уровень пожароопасности повысился из-за жары. Они также указывают на причины, способствовавшие распространению пожара и мешавшие его тушению, – плотность застройки, отсутствие гидрантов и так далее.

Но все эти события не помеха празднику – в Абхазии началась подготовка к 15-летию Дня признания независимости со стороны России. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года – этот день в Абхазии отмечают, как государственный праздник. Сегодня, 18 августа, в Сухуме началась двухдневная конференция, посвященная этой юбилейной дате. Дальше будет веселее: 22 августа в Сухумской филармонии пройдет концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель», 24 августа всех жителей Абхазии приглашают на праздничный концерт танцевальных коллективов под названием «Танец дружбы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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