Медведев пригрозил Западу присоединением Абхазии и Южной Осетии

Зампред российского Совбеза рассказывает свою версию событий, развивавшиеся 15 лет назад в Грузии. Никакой войны не было бы «если бы не преступное поведение Саакашвили и тех, кто его поддерживал», говорится в статье, опубликованной российскими СМИ. Дмитрий Медведев заявляет, что экс-президент Грузии «оказался для Запада идеальной «перчаткой», в которой, не оставляя следов собственных пальцев, можно безнаказанно творить любые гнусности».

«Наконец, Западу стоит усвоить ещё один важный, но необходимый урок. В 2008 г. мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь – видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряжённости в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приёме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране».

Медведев пишет, что повторения истории 2008-ого Москве не нужно, в Кремле готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН:

«Но, если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и ещё одним символом катастрофической утраты влияния. А история жёстко наказывает всех тех, кто пренебрежительно относится к её урокам».