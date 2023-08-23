Южная Осетия на пороге бюджетного кризиса. По уверениям чиновников, если Москва не поможет, бюджетникам скоро нечем будет платить зарплату. Плохие новости на этом не заканчиваются – источники из дома правительства утверждают, что Москва со следующего года намерена сократить финансирование республики на 1,2 миллиарда рублей.

Из дома правительства Южной Осетии просочилась информация о предстоящем секвестировании бюджета республики на 2024 год. На прошлой неделе Москва якобы прислала документ, предполагающий сокращение финансирования в следующем году на 1,2 миллиарда рублей.

Официальные органы об этом не сообщают, но тема обсуждается среди чиновников, об этом пишут оппозиционные издания и независимые телеграм-каналы, освещающие события в республике.

Источники, симпатизирующие команде Гаглоева, утверждают, что в этой истории нет ничего особенного. Мол, у Москвы резко возросли военные расходы и в то же время по причине санкций сократились сырьевые доходы, поэтому российское правительство сокращает траты, на югоосетинском направлении в том числе.

У критиков правительства другая версия: сокращения связаны с невыполнением Цхинвалом принятых обязательств, среди которых и Соглашение о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики Южная Осетия на 2022-2025 годы.

Один из пунктов документа гласит: «Российская Сторона вправе … частично или полностью приостановить оказание помощи по отдельным направлениям расходования при неисполнении Югоосетинской Стороной своих обязательств и условий настоящего Соглашения … (а также) в случае нецелевого и (или) неправомерного использования перечисленных средств помощи…»

Соглашение предполагает и оптимизацию (читай, сокращение) штатов бюджетных организаций, и выравнивание до российского уровня налогов и таможенных пошлин, и новые, более жесткие, чем прежде, формы контроля над расходованием средств, выделяемых Россией на осуществление бюджетных инвестиций.

При этом симпатизанты Гаглоева утверждают, что бумага не окончательная. Это скорее проект, чем принятое решение, и у Цхинвала есть возможность отбить часть сокращаемых трансфертов.

В свою очередь критики режима указывают, что для подобных маневров президенту необходима крепкая лоббистская поддержка в Москве. По их словам, случись такое в бытность Кокойты или Бибилова, у них были бы шансы добиться сохранения финансирования в прежних объемах. Но у Гаглоева таких связей нет, весь его лоббисткий актив – это Арсен Гаглоев, заместитель начальника департамента «Газпрома» по связям с органами власти. По мнению местных экспертов, он не обладает аппаратным весом, необходимым для разрешения такого рода проблем.

Кроме того, переговорные позиции президента Гаглоева ослаблены дырой в бюджете размером почти в миллиард рублей. «Дыра» появилась из-за явно популистского решения президента – он в середине года повысил денежное довольствие сотрудникам силовых структур, не имея твердых гарантий, что Москва компенсирует бюджету увеличение расходов. В результате, утверждают источники из дома правительства, уже в октябре бюджетникам не из чего будет платить зарплату.

Для объяснения сложившейся ситуации в Москву вызвали министра финансов Казбека Царикаева, по одной версии – в Федеральное казначейство, по другой – в Минэкономразвития России. Источники утверждают, что поначалу Царикаев отказывался от поездки, предлагал вместо себя отправить своего заместителя. Получился скандал, Москва настояла, чтобы отчет держал министр финансов лично.

Вслед за министром вчера в Москву вылетел и Алан Гаглоев. Официально пресса хранит молчание о его визите и целях поездки.

Чем может закончиться эта история, никто не понимает, потому что переговоры между Москвой и Цхинвалом проходят в режиме строжайшей секретности. При этом эксперты констатируют факт, что денег в казне уже нет, бюджетный кризис уже наступил и без московских траншей его не преодолеть. Москва, убеждены эксперты, конечно, не оставит Цхинвал без средств, но вопрос в том, на каких условиях будет оказана помощь.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях