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Бюджет недосчитался чужих денег

Мурат Гукемухов

Южная Осетия на пороге бюджетного кризиса. По уверениям чиновников, если Москва не поможет, бюджетникам скоро нечем будет платить зарплату. Плохие новости на этом не заканчиваются – источники из дома правительства утверждают, что Москва со следующего года намерена сократить финансирование республики на 1,2 миллиарда рублей.

Из дома правительства Южной Осетии просочилась информация о предстоящем секвестировании бюджета республики на 2024 год. На прошлой неделе Москва якобы прислала документ, предполагающий сокращение финансирования в следующем году на 1,2 миллиарда рублей.

Официальные органы об этом не сообщают, но тема обсуждается среди чиновников, об этом пишут оппозиционные издания и независимые телеграм-каналы, освещающие события в республике.

Источники, симпатизирующие команде Гаглоева, утверждают, что в этой истории нет ничего особенного. Мол, у Москвы резко возросли военные расходы и в то же время по причине санкций сократились сырьевые доходы, поэтому российское правительство сокращает траты, на югоосетинском направлении в том числе.

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Бюджет недосчитался чужих денег
by Эхо Кавказа

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У критиков правительства другая версия: сокращения связаны с невыполнением Цхинвалом принятых обязательств, среди которых и Соглашение о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики Южная Осетия на 2022-2025 годы.

Один из пунктов документа гласит: «Российская Сторона вправе … частично или полностью приостановить оказание помощи по отдельным направлениям расходования при неисполнении Югоосетинской Стороной своих обязательств и условий настоящего Соглашения … (а также) в случае нецелевого и (или) неправомерного использования перечисленных средств помощи…»

Соглашение предполагает и оптимизацию (читай, сокращение) штатов бюджетных организаций, и выравнивание до российского уровня налогов и таможенных пошлин, и новые, более жесткие, чем прежде, формы контроля над расходованием средств, выделяемых Россией на осуществление бюджетных инвестиций.

При этом симпатизанты Гаглоева утверждают, что бумага не окончательная. Это скорее проект, чем принятое решение, и у Цхинвала есть возможность отбить часть сокращаемых трансфертов.

В свою очередь критики режима указывают, что для подобных маневров президенту необходима крепкая лоббистская поддержка в Москве. По их словам, случись такое в бытность Кокойты или Бибилова, у них были бы шансы добиться сохранения финансирования в прежних объемах. Но у Гаглоева таких связей нет, весь его лоббисткий актив – это Арсен Гаглоев, заместитель начальника департамента «Газпрома» по связям с органами власти. По мнению местных экспертов, он не обладает аппаратным весом, необходимым для разрешения такого рода проблем.

Кроме того, переговорные позиции президента Гаглоева ослаблены дырой в бюджете размером почти в миллиард рублей. «Дыра» появилась из-за явно популистского решения президента – он в середине года повысил денежное довольствие сотрудникам силовых структур, не имея твердых гарантий, что Москва компенсирует бюджету увеличение расходов. В результате, утверждают источники из дома правительства, уже в октябре бюджетникам не из чего будет платить зарплату.

Для объяснения сложившейся ситуации в Москву вызвали министра финансов Казбека Царикаева, по одной версии – в Федеральное казначейство, по другой – в Минэкономразвития России. Источники утверждают, что поначалу Царикаев отказывался от поездки, предлагал вместо себя отправить своего заместителя. Получился скандал, Москва настояла, чтобы отчет держал министр финансов лично.

Вслед за министром вчера в Москву вылетел и Алан Гаглоев. Официально пресса хранит молчание о его визите и целях поездки.

Чем может закончиться эта история, никто не понимает, потому что переговоры между Москвой и Цхинвалом проходят в режиме строжайшей секретности. При этом эксперты констатируют факт, что денег в казне уже нет, бюджетный кризис уже наступил и без московских траншей его не преодолеть. Москва, убеждены эксперты, конечно, не оставит Цхинвал без средств, но вопрос в том, на каких условиях будет оказана помощь.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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