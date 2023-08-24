Опознана 2-летняя девочка, погибшая в Шови при сходе оползня

Подтверждена гибель 2-летней Анастасии Дудашвили в результате стихийного бедствия в Шови. О том, что личность малышки была идентифицирована сообщает телекомпания «Пирвели», со ссылкой на членов семьи погибшей.
Панихида по погибшим при сходе оползня детям Луке Дудашвили, Андрии Дудашвили, Анастасия Дудашвили и их матери Нато Челидзе пройдет в Тбилиси 24-25 августа.
Между тем, поиск пропавших в зоне стихийного бедствия в Раче продолжается, сообщает мэр муниципалитета Они Серги Хидишели
«Поисковые работы продолжаются в активном режиме, как в месте стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони, на территории муниципалитета Они и на территории муниципалитета Амбролаури. Пока существует хоть небольшой шанс, поисковые работы будут продолжаться», - сказал Серги Хидешели.
- 3 августа в Шови сошел оползень. В первый же день спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Мероприятия по поиску пропавших продолжаются уже двадцатый день, на данный момент разыскиваются 4 человека.
- На данный момент обнаружено 29 погибших в ходе стихийного бедствия, 28 из них опознаны. Продолжаются поиски четверых пропавших без вести, среди них трое детей.
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