Опознана 2-летняя девочка, погибшая в Шови при сходе оползня

Подтверждена гибель 2-летней Анастасии Дудашвили в результате стихийного бедствия в Шови. О том, что личность малышки была идентифицирована сообщает телекомпания «Пирвели», со ссылкой на членов семьи погибшей.

Панихида по погибшим при сходе оползня детям Луке Дудашвили, Андрии Дудашвили, Анастасия Дудашвили и их матери Нато Челидзе пройдет в Тбилиси 24-25 августа.

Между тем, поиск пропавших в зоне стихийного бедствия в Раче продолжается, сообщает мэр муниципалитета Они Серги Хидишели

«Поисковые работы продолжаются в активном режиме, как в месте стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони, на территории муниципалитета Они и на территории муниципалитета Амбролаури. Пока существует хоть небольшой шанс, поисковые работы будут продолжаться», - сказал Серги Хидешели.