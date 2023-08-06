Среди погибших в Шови родственники опознали 7-летнего Луку Дудашвили

Среди погибших в результате схода оползня в Шови родственники опознали семилетнего мальчика Луку Дудашвили. Информацию подтверждает семья несовершеннолетнего, сообщает SOVA. Лука отдыхал на курорте в Раче вместе с матерью, сестрой и братом, которых спасатели ищут до сих пор.

Об отце Луки, Георгии Дудашвили, общественность узнала в первый день катастрофы. Он заявил СМИ, что разыскивает свою жену и троих маленьких детей:

«У меня <там> застряли жена и трое маленьких детей. Я не знаю, на что с ними, какая там ситуация… Не хотим мы этих троих маленьких детей? Пусть умрут? Люди, сделайте что-нибудь, пошлите хотя бы один вертолет на поиски», - заявил тогда отец семейства.

Дудашвили тогда сообщил, что в последний раз разговаривал со своими детьми и супругой около 13 часов 3-го августа. Позже на контакт они так и не вышли. Семья Дудашвили отдыхала в районе коттеджей Шови.