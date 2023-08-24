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Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Около 400 тонн гуманитарного груза, отправленного из Армении в Нагорный Карабах, по-прежнему находятся на въезде в Лачинский коридор, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что единственное изменение в ситуации состоит в том, что началось определенное передвижение через Лачинский коридор граждан, нуждающихся в лечении, и других граждан, посредством Красного Креста и российских миротворцев.

«До нас дошли достоверные сведения о том, что разрабатываются проекты одностороннего открытия Лачинского коридора»

Премьер-министр сообщил, что до них дошли достоверные сведения о том, что Азербайджаном разрабатываются проекты одностороннего открытия Лачинского коридора, то есть - разрешить выезд из Нагорного Карабаха и запретить въезд.

Отметив, что около 5 тысяч жителей Нагорного Карабаха на данный момент находятся в Армении вследствие незаконного закрытия Лачинского коридора с декабря прошлого года, и еще около 30 тысяч - вследствие невыполнения 7-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Пашинян заявил, что неисполнение этого пункта и другие факты постоянно доказывают, что главная цель Азербайджана – изгнание армян из Нагорного Карабаха путем этнической чистки, будь то голодом, военной операцией или другими методами.

Согласно 7-му пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, «внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев».

«Баку различными способами последовательно торпедирует диалог со Степанакертом»

«Имеющиеся у нас сведения свидетельствуют о том, что Баку различными способами последовательно торпедирует диалог со Степанакертом, стараясь переложить ответственность за это на Нагорный Карабах», - заявил Пашинян, подчеркнув, что позиция Республики Армения остается прежней: вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, должны решаться посредством диалога Баку-Степанакерт в рамках международного механизма.

В этом контексте премьер-министр посчитал существенным также выполнение 7-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подчеркнув, что он предусматривает возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц не только на территорию Нагорного Карабаха, но и в прилегающие районы.

«Это означает, что армяне не только из ряда сел Гадрута, Мартакерта, Мартуни, но и из Геташена, Мартунашена, Шаумяна и других районов должны иметь возможность достойно и безопасно вернуться в свои дома», - сказал Пашинян, еще раз подчеркнув приверженность Республики Армения повестке мира.

Глава правительства также сообщил, что Ереван передал азербайджанской стороне новые предложения по мирному договору, не раскрыв других подробностей.

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