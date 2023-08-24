Минздрав Грузии увеличил список лекарств по референтным ценам

Минздрав Грузии увеличил список лекарств, на которые установлены референтные цены – ограничение по верхней планке, до 2 300 наименований.
К хроническим и онкологическим препаратам добавлены антигипертензивные, антикоагулянты, антигистаминные, антибиотики, желудочно-кишечные, обезболивающие и противовоспалительные препараты, говорится в сообщении.
Референтные цены впервые начали действовать в марте. До конца года список будет увеличен до 7 тысяч лекарств, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Фармацевтическая ассоциация Грузии ранее предупредила () о возможном дефиците лекарств, обвинив в Минздрав в непродуманной попытке регулирования рынка. Минздрав, в свою очередь, обвиняет фармкомпании в саботаже и искусственном создании дефицита на ряд препаратов.
Форум