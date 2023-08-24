Туристический сезон в любой стране сопровождают, к сожалению, и негативные моменты. В Абхазии это в последние годы чаще всего гибель и травмы туристов в горах и неспокойном море, бурных речных потоках... Но есть еще и такой бич туристических стран, как активизация местного криминалитета, ибо в турпоездки люди без денег не ездят.

Вот и на днях Инарба Айнару Ираклиевичу, 1997 года рождения, предъявлено обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД Абхазии. Согласно материалам уголовного дела, Инарба на берегу реки Бзыбь путем свободного доступа проник в автомобиль потерпевшего и похитил сумку с документами и деньгами – 470 тысяч рублей. Совершив кражу, он скрылся с места преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления угрозыска МВД совместно с оперативным составом Гагрского РУВД и ОУР отдела внутренних дел по Гудаутскому району задержали подозреваемого. При личном досмотре у задержанного была изъята часть похищенного имущества. Обвиняемый содержится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Инарба в соответствии с ч. 4 ст. 155 УК РА, проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Но надо сказать, что количество краж и грабежей в туристический сезон в последнее время в Абхазии значительно снизилось. Если в первые годы после возобновления активного турпотока в Абхазию, то есть во второй половине нулевых годов, телевидение и другие СМИ пестрели публикациями о том, как карманники, форточники, взломщики автомашин и представители прочих криминальных специальностей съезжаясь в курортную столицу Абхазии Гагру, устраивали там «чес», то сейчас это явление стало более редким. И не только потому, что туристы стали гораздо больше пользоваться не наличными деньгами, а банковскими картами…

А нынче в СМИ стали появляться и неожиданные информации на тему «туризм и криминал». Так, 15 августа пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что жительница Челябинска Альфия Бикмулина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, где неизвестный похитил барсетку жителя Пицунды, в которой находились документы и 65 тысяч рублей. 54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное. Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

Что ж, и такие «гости», к сожалению, тоже бывают. Ну, а насколько верны заключения наблюдателей, что число правонарушений в отношении иностранных туристов в Абхазии снизилось? «Эхо Кавказа» обратилось сегодня к бывшему министру внутренних дел Абхазии Аслану Кобахия и поинтересовалось его мнением. Он сказал:

«То, что уменьшилось количество краж и других преступлений в отношении отдыхающих, – это факт. Потому что формы контроля улучшились – видеонаблюдение, видеорегистрация. Все это есть. Оперативным службам легче работать, а главное, что делается в последние годы и уже давно, – профилактические мероприятия по отношению к так называемым воровайкам, которые лазят по домам, квартирам, где отдыхающие живут. И они все в массе своей на учете у правоохранителей. И – хорошая работа оперативных служб. Надо признать. Когда надо похвалить, надо хвалить.

– И вот те, говорят, которые приезжали из других городов и районов в такие курорты, как Гагра, Пицунда, их уже знают наперечет и задерживают сразу…

– Конечно, база данных этой категории известна всем правоохранителям от Гала до Псоу, и они, конечно, с ними работают. Периодически задерживают… Есть там употребление наркотиков… находят, в общем, основания их задерживать и с ними работать. А недавно даже отдыхающая украла деньги у местного…

– Да, да, да. В Новоафонской пещере.

– Такое тоже бывает. (Смеется).

– Кто-то в соцсетях написал, что у нее, может, денег на обратный билет не было. А может, и ездят специально такие по курортным регионам…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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