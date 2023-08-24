– Что изменилось для вас за эти 15 лет после признания?

Салима: Для меня ничего не изменилось, честно говоря. Молодые по-прежнему не хотят сюда приезжать, потому что коррупция у нас гигантская, невероятная. Кумовство тоже невероятное. Во-первых, хотелось бы обратить внимание на благоустройство города и Осетии в целом. Очень жаль, что пропадает такое гигантское культурное наследие. Во-вторых, меня не устраивает ситуация с озеленением города. Хочется, чтобы досуга было больше у молодежи, и плюс, рабочих мест. Это главная причина, почему молодежь не возвращается. Из-за «хионизма» (непотизма) в основном.

Эльвира: Мир. Больше ничего. Больше ничего почти не изменилось, к сожалению. Только то, что все эти годы мы живем с миром, что люди не погибают, как раньше, что люди успокоились, спокойно ходят, живут. Надежды были большие. Скрывать не будем, что мы разочарованы, конечно. Могло быть намного лучше, но получилось так, как получилось. Но мы надеемся, что, может быть, все изменится и все будет хорошо. А с чего бы я начала? Хотя бы с того, чтобы мы спокойно проезжали эту таможню, и чтобы ее вообще не было. Чтобы мы могли пользоваться благами цивилизации, связью, коммуникациями. Чтобы телевидение, карточки, мобильная связь были лучше и доступнее. Чтобы зарплата была стабильная, и чтобы людей не кошмарили по поводу вот этих сокращений. Наверное, вот этого наши люди ждут от наших отношений с Россией.

Милена: Это уже большое достижение для нас, что мы уже 15 лет независимая республика. Признанная. Конечно же, надеемся, что войдем в скором времени в состав России, и тогда это будет нашим большим достижением. Я считаю большим достижением то, что мы именно уверенно шагаем к этому. Республика, конечно же, изменилась к лучшему, потому что как внешне, так и наши политические взаимоотношения налаживаются с другими странами, которые признали нашу республику.

Тамара: Особой разницы я не вижу. Почти ничего не изменилось. Хотя бы не живем больше в страхе. Это можно считать большим достижением. Мы как-то застряли на одном месте, хотелось бы продвижения во всем.

Луиза: Самое главное, что нас признали и узнали в мире о наших бедах. Есть страны, которые нас признали, и не одна страна, а несколько. Самое главное, что у нас мирная, спокойная жизнь. Это самое главное достижение. Мы больше не оглядываемся в сторону Грузии, не боимся. Спокойно дышим, живем. К нам гости приезжают, им нравится, называют нас маленькой Швейцарией. Единственное, это таможня. Очень большие проблемы для нас создают, для тех, кто живет здесь. Вот это очень напрягает, и это большой минус для нашей республики. Какое-то это неуважение, сколько можно нас фильтровать? А так, мы рады, что скоро праздник, будем отмечать и радоваться.

Алана: Войны больше нет, живем спокойно, работаем, работа появилось, зарплаты повысились. Город красивее стал. А самое главное – это мир.

Галина: Главным достижением я считаю, что мы чувствуем свободу и безопасность. А так, конечно, есть проблемы, которые нам надо решать, но мы засыпаем и просыпаемся спокойно. Это самое главное, что в подвалах не ночуем больше. Это большое достижение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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