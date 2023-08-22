В Южной Осетии начались плановые мероприятия, посвященные 15-летию признания независимости республики. Их открыл видео-мост «Москва – Цхинвал». Комплиментарное мероприятие невольно затронуло чувствительные для Цхинвал аспекты взаимодействия с Москвой.

Сегодня состоялся видеомост «Москва – Цхинвал», посвященный 15-летию признания независимости Южной Осетии. В мероприятии приняли участие российский политолог Артур Атаев, депутат парламента Южной Осетии, председатель партии «Ныхас» Зита Бесаева, государственный советник президента, председатель партии «Фыдыбаста» («Отечество») Вячеслав Гобозов, другие политики и эксперты.

Участники мероприятия говорили о том, как развиваются межгосударственные отношения. В ходе обмена мнениями Вячеслав Гобозов отметил огромный нереализованный потенциал для дальнейшего развития отношений России и Южной Осетии:

«Я думаю, что именно югоосетинским парламентариям необходимо активизировать сотрудничество по разным направлениям. Есть очень много вопросов, которые требуют решения. Эти вопросы больше интересны нам, поэтому инициатива должна исходить тоже от нас».

Эта реплика обратила на себя внимание представителей югоосетинского экспертного сообщества, правда, с несколько неожиданной стороны. Дискуссия о том, какими должны быть эти отношения, началась в день признания и продолжается до сих пор.

Наверное, точкой отсчета этим спорам можно считать вопрос российской журналистки Елены Милашиной депутату парламента первого созыва Тимура Цхурбати в первые минуты после признания, произнесенный под шум всеобщего ликования и беспорядочной стрельбы в воздух на окраине Цхинвала: «Не боитесь, что русский медведь задушит вас в своих объятьях?»

Последующие пятнадцать лет Москва демонстрирует готовность защищать и содержать республику, но, со своей стороны, требует безоговорочного подчинения югоосетинских элит. Москва не просто доминирует, она регулирует внутриполитические процессы, решает, кого можно допускать к выборам президента, какие законы или налоговые ставки необходимо принимать, какие религиозные объединения запрещать…

По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, за прошедшие пятнадцать лет обнаружилась полная неспособность югоосетинских элит отстаивать суверенитет республики. Они ведут себя как губернаторы российских регионов. Говорит Руслан Тотров:

«Проще всего объяснять собственное действие или бездействие, как это очень часто бывает в Южной Осетии, безвыходностью и безысходностью. Дескать, ну а что мы еще можем – Россия платит, она эту самую музыку политическую заказывает и требует от нас беспрекословного подчинения. Это очень легкая позиция, которой можно оправдать любую гадость в собственном исполнении. Гораздо сложнее принять как факт, что Российская Федерация, несмотря на то, что наполняет львиную долю бюджета Южной Осетии, делает это не просто так. На территории государства Алания находится российская военная база, поэтому совершенно справедливо говорить о том, что мы имеем дело с всамделишным натуральным обменом. Я часто декларирую постулат о том, что никакой дружбы в геополитике нет, и в помине быть не может. Не нужно обольщаться на этот счет. Есть только ситуационные союзы и взаимовыгодное сотрудничество. Так вот, Южная Осетия почему-то хочет, чтобы это сотрудничество было исключительно в форме подчинения, односторонней улицей в сторону официальной Москвы. Именно такие действия в первую голову и дискредитируют суверенитет Южной Осетии, добытый, кстати, не пятнадцать лет назад, а все тридцать. Когда мы начинаем громко педалировать очередной юбилейной датой, в данном случае пятнадцатилетием, нельзя ни в коем случае забывать, что независимость собственного государства Алания объявила еще в начале девяностых, и надо всегда помнить, что российской поддержки тогда, кстати, и в помине не было, и тем не менее ничего, выстояли».

Депутат Давид Санакоев согласен с мнением Вячеслава Гобозова – в отношениях с Москвой Цхинвал, как наиболее заинтересованная сторона, должен брать на себя больше инициативы, проявлять настойчивость. Даже в отношениях с государством-покровителем нужно уметь отставить свои интересы. Этого можно достигать, если не давать поводов для упреков в несостоятельности, говорит Давид Санакоев:

«Есть ряд обстоятельств, определяющих отношение партнеров к югоосетинским политикам и их инициативам. Одно из главных – что предлагается в качестве предмета обсуждения с нашей стороны. По принципу, скажи мне, на чем ты настаиваешь, и я скажу, кто ты – каковы твои мотивации, приоритеты. Ты хлопочешь об интересах узкой группы или о развитии республики? Так становится ясно, как к тебе относиться. Надо уметь настаивать на решении вопросов, которые наши партнеры считают несущественными или не замечают их, но для нас они являются важными. И в то же время мы должны доказывать им, что способны выполнять принятые обязательства. Доказывать, что можем разумно пользоваться тем, что нам дают.

– Вы можете привести конкретные примеры?

– Мы не должны были повышать налоговые и таможенные ставки до российского уровня. Дорожная карта социально-экономического развития республики, подписанная в свое время Анатолием Бибиловым, противоречит интересам республики. Остается масса вопросов к пропускному режиму на «Нижнем Зарамаге». Вроде бы нам обещали, что граница станет почти незаметной… Но взамен мы должны были навести порядок у себя – закрыть спорные моменты с временным ввозом югоосетинского автотранспорта на территорию России, покончить с контрабандой сигарет и торговлей наградным оружием. Можно и нужно добиваться от Москвы увеличения зарплат бюджетникам, но, со своей стороны, надо было продемонстрировать, что мы в состоянии справиться с проблемой «мертвых душ» и незаконного совместительства должностей. Есть еще такой вопрос к нашей стороне: насколько мы готовы доводить начатое до конца. У нас масса презентованных проектов не то что не выполненных, даже не начатых. Мы подписали массу договоров и соглашений, значительная часть из которых до сих пор не работает именно из-за нашей нерасторопности. Это тоже влияет на нашу репутацию в глазах партнеров».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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